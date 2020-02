Kaj moramo ženske vedeti o antioksidantih?

Antioksidanti so snovi, ki zavirajo oksidacijske procese, v katerih nastajajo prosti radikali. So izjemno pomembni za preprečevanje poškodb celic in tkiv ter nastanka različnih sodobnih bolezni, kot so rak, srčno-žilne bolezni, avtoimunske bolezni … Tudi staranje se pospeši, če ni dovolj antioksidantov.

Odlični viri antioksidantov so tudi začimbe (ingver, kurkuma, bazilika, timijan, kajenski poper, origano, rožmarin, cimet, klinčki, črna kumina, kardamom, pelin, koriander), saj že nekaj gramov velikokrat preseže količino antioksidantov v sadju in zelenjavi.

Ščitijo torej pred prostimi radikali, ki škodijo našemu organizmu. Kaj pa so prosti radikali?

Prosti radikali so nestabilne molekule, ki jim primanjkuje en elektron in so zelo reaktivni ter hitro reagirajo z drugimi molekulami. Zaradi svoje reaktivnosti sprožajo kemijske reakcije, ki lahko poškodujejo celice. Prosti radikali so tudi stranski produkti metabolizma kisika (celično dihanje). Na žalost jih zaradi izjemno stresnega življenja, nepravilne prehrane, onesnaženja, kajenja, uživanja alkohola in podobno nastaja veliko več, kot jih je telo sposobno obvladovati.

Kakšna je vloga antioksidantov v prehranjevanju?

Zadostna količina antioksidantov, ki jih dobimo iz hrane, bo omogočila, da se nevtralizirajo prosti radikali – antioksidanti preprečijo prostim radikalom odvzem elektrona molekulam celic in jih tako zavarujejo pred poškodbami. Zato je pomembno, kakšno hrano uživamo. Če jemo veliko procesirane hrane in živil, ki ne vsebujejo antioksidantov, se lahko spopadamo z različnimi zdravstvenimi težavami. Zelo pomembno je tudi, da uživamo predvsem ekološko pridelana živila.

Preberite še: 11 malic naših babic, ki bi jih še vedno morali uživati

Antioksidanti so vsi v naravi. Katera od sezonskih živil je priporočljivo uvrstiti na jedilnik?

Vse je odvisno od posameznika, ki mora prilagoditi svoj jedilnik trenutnemu zdravstvenemu stanju. Vsekakor je treba zaužiti dovolj živil, ki so bogata z vitaminom C, E, selenom, cinkom, karoteni, luteinom, zeaksantinom, flavonoidi, izoflavoni, lignani, indoli, lipoično kislino, koencimom Q10, polifenoli … To v praksi pomeni, da mora biti na našem krožniku redno veliko svežega sadja (predvsem jagodičevja), zelene listnate zelenjave, križnic (brokoli, cvetača, ohrovt, zelje), čebule, česna, buč, korenja, sladkega krompirja, nekaj semen in oreškov, polnovrednih žit in stročnic. Odlični viri antioksidantov so tudi začimbe (ingver, kurkuma, bazilika, timijan, kajenski poper, origano, rožmarin, cimet, klinčki, črna kumina, kardamom, pelin, koriander), saj že nekaj gramov velikokrat preseže količino antioksidantov v sadju in zelenjavi. Tudi različne zdravilne rastline, ki so bogate z njimi, so odličen dodatek k prehrani, denimo aloe vera, ginko, zeleni čaj, pegasti badelj, glog, he shou wu, šisandra.

Kako vi dvignete imunski sistem in ga ohranjate krepkega?

Zdravje in vitalnost sta izraz psihofizičnega ravnovesja. Če želimo, da naš imunski sistem deluje dobro, je pomembno, da vzdržujemo to ravnovesje vse leto, holistično, na več ravneh, in ne le kakšen teden v letu. Kar osebno živim, učim tudi druge. Polnovredna rastlinska prehrana z veliko bazičnimi živili – predvsem sadje in zelenjava –, pravilen odziv na stresne okoliščine, reševanje podzavestnih vzorcev, gibanje v naravi, kakovostno spanje, meditacija, postne kure, občasno jemanje zdravilnih rastlin in posebnih pripravkov, ki uravnavajo naše frekvence, so nekateri ukrepi, ki mi pomagajo, da ohranjam dobro zdravje vključno z imunskim sistemom.