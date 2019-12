Po sodobni razlagi so antioksidanti različne dragocene snovi, ki preprečujejo poškodbo celic, tako da razgrajujejo proste radikale. Ti v telesu nastajajo pri oksidacijskih procesih, med drugim zaradi onesnaženosti in pesticidov, in delujejo na naše telo negativno, ker slabijo imunski sistem in pospešujejo staranje kože oziroma izgubo vitalnosti. V poplavi prodajaln s hrano vseh vrst in cenovnih razredov je še redko kdo tako privilegiran, da se lahko prehranjuje z zdravimi živili s svojega vrta, ki jih lahko nabere tik pred ali celo med kuhanjem. Stari preprosti načini prehranjevanja, seveda če imamo to srečo, da si lahko privoščimo kar najbolj kakovostna sezonska živila, so zmagovalni.

Imejmo v mislih, da daljši je rok trajanja, slabši je vpliv na zdravje, če pa se določenemu konzerviranemu izdelku tudi zaradi praktičnosti vendarle ne moremo izogniti, ga vsaj kombinirajmo s tako imenovanimi naravnimi antibiotiki, kot so česen, čebula in aromatična sveža zelišča. Sladek mlad korenček, ki ti ga stara mama ponudi, takoj ko ga potegne iz zemlje in opere z vodo iz vodnjaka. Prej sam nabereš in pomlaskaš slastne čvrste marelice iz nasada dreves ob morju in maline z grmičkov, ki se ti zdijo visoki, ker si otrok, za malico pa ti stari ata spretno obreže silno sočna jabolka, ker so pač domača in ponekod črviva. Spomnili smo se na preproste, a izvrstne, tudi nekatere pozabljene prigrizke, na katere bi se bilo pametno spet navaditi in jih spodbujati.

1 Surovo korenje

Bolj sveže in čvrsto je korenje, ki ga pohrustamo kar surovega, bolje je. Narežimo ga na palčke ali nastrgajmo na zeleno oziroma mešano solato. Nekaterim korenček prija tudi kot sladica, ko dodamo le še malce sladkorja in je nared.

Antioksidanti: vitamina A in C, cink

2 Jabolka z orehi ali kruhom

Sveže strti orehi, ki jih meljemo v ustih skupaj s krhlji jabolk, ustvarijo edinstven kulinarični užitek iz prastarih časov. Zelo hranljiv je tudi podobno preprost prigrizek, ko poleg jabolka jemo še kruh, denimo posut z makom ali lanenimi semeni.

Antioksidanti: cink, selen, vitamina C in E, baker

3 Mandlji in marelične koščice

Nepozaben je spomin na to, ko z dvema kamnoma kot v pradavnini previdno razbijaš lupino mandljev in mareličnih koščic, tako da ne raztreščiš mehke notranjosti. Tako dobre oreške težko najdeš v zapakirani različici prodajaln, a tudi to je bolje kot nič.

Antioksidanti: cink, selen, vitamin E

4 Pomarančni sok z bučnicami

Že ob zajtrku ali za malico prija sveže stisnjen sok pomaranč, po možnosti iz biološke pridelave, pa čeprav lahko tudi te neprijetno presenetijo s kislim, nedozorelim okusom. Poleg si privoščimo pest bučnih semen.

Antioksidanti: vitamina C in A, koencim Q10, mangan in cink

5 Paprika, sveža ali polnjena

K sendviču ali zelenjavni prilogi dodajmo na koščke narezano svežo rdečo, rumeno ali zeleno papriko; tudi pekoča je odlična. Ne pozabimo na tradicionalno polnjeno!

Antioksidanti: ogromno vitamina C, precej je tudi vitaminov A in E

6 Riba s kislo smetano

Bliskovito hitro narejen okusen ribji namaz dobimo, ko zmešamo tuno ali sardine iz konzerve, kislo smetano in svež strt česen. Lahko dodamo še druge poljubne začimbe.

Antioksidanti: cink, selen, koencim Q10, mangan, baker

7 Mehko kuhana jajca

Nekatere mamice in babice otroke, ki imajo radi mehko kuhana jajca, crkljajo tako, da rumenjak in beljak iz lupine postrgajo v skodelico, malce posolijo in postrežejo. S koščki svežega kruha lahko okusno jed pobrišemo vse do zadnje sledi.

Antioksidanti: cink, vitamina A in E, selen, mangan

8 Meso na kruhu

Svinjsko pečenko hladno pomalicamo na kosu kruha ali pa tega obložimo s pečenim piščančjim zrezkom. Če kruh vsebuje še semena, kot so sončnična ali sezamova, je to sploh zadetek v polno.

Antioksidanti: cink, selen, koencim Q10, baker

9 Fižol v solati

Verjetno vsi poznamo recept za tradicionalno fižolovo solato s štajerskega konca, ki mora poleg kuhanega fižola vsebovati še svežo, na lunice narezano čebulo, kis, sol in bučno olje.

Antioksidanti: cink, koencim Q10, vitamin C

10 Ovseni kosmiči

Ovseni kosmiči so tako zelo zdravi, da jim pripisujejo celo pozitiven vpliv na hormonsko ravnovesje. Dodajmo jim malo mleka ali jogurta, medu in po želji še oreškov, pa si bomo zagotovili dovolj energije za ves dan.

Antioksidanti: selen, cink, vitamin E, baker

11 Krompir, kuhan z olupkom

Cel krompir, pobran iz sveže skuhane goveje juhe, je zares odličen, sploh če se je kuhal z olupkom. Tega odstranimo in si priljubljeno zelenjavo privoščimo še toplo ali ohlajeno.

Antioksidanti: ogromno vitamina C, mangan, baker