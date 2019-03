Melania Trump spregovorila o odvisnosti

»Rada bi izzvala medije, naj o tem vprašanju poročajo pogosteje. Leta 2017 smo izgubili 72.000 Američanov, to je 197 na dan, zaradi prekomernega uživanja sredstev proti bolečinam. Pozivam tisk, naj posveti vsaj toliko časa poročanju o izgubljenih življenjih in življenjih, ki bi jih lahko rešili, kot jih posveča govoricam in nepomembnim zgodbam,« je dejala prva dama ZDA in izrazila prepričanje, da to ljudi res zanima.









Sredstva proti bolečinam so vrh ledene gore epidemije opioidov v Ameriki, ki jim je administracija predsednika ZDA Donalda Trumpa napovedala vojno. Raziskave so namreč pokazale, da se Američani bolj kot ljudje v drugih državah proti bolečinam borijo z izdatno pomočjo farmacevtske industrije. Močna sredstva proti bolečinam povzročajo odvisnost, ki se je človek težko znebi. Poleg teh zakonitih mamil je trg preplavljen s ponudbo nezakonitih tabletk, kokaina, heroina in drugih sredstev, če zdravila na recept niso dovolj.









Melania Trump, ki se je v ponedeljek podala na pot promocije svoje pobude Bodi najboljši po treh državah, Washingtonu, Oklahomi in Nevadi, je v govoru v Las Vegasu razgrnila ukrepe Trumpove vlade v boju proti nacionalni krizi. Po njenih besedah, naj bi bili problem stereotipi glede odvisnosti, zaradi katerih svojci in prijatelji težje prepoznajo težave pri trpečih, zato je nujno, da se o razširjenosti in dostopnosti opioidov spregovori na glas in bolj pogosto. Pobuda prve dame Bodi najboljši se tako osredotoča na programe seznanjanja mater in družin z nevarnostjo zlorabe sredstev za lajšanje bolečin.