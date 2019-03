Ema Kurent: 26. december bo za svet ključen

Vas je, odkar sva nazadnje govorili, tj. po lanskih junijskih parlamentarnih volitvah, kaj posebno presenetilo?

Mislite v zvezi z intervjujem in mojimi napovedmi? Napovedala sem, da bo po vseh zapletih končno postal predsednik vlade Marjan Šarec, da bo Zoran Janković ostal župan Ljubljane, no, oboje je bilo tudi najverjetneje in presenečenj tu ni bilo. Pravilno sem napovedala veliko vremenskih in drugih težav za drugo polovico julija v svetovnem merilu, omenila vpliv mrka na Japonsko, tudi za julij – vemo, da so imeli smrtonosno vročino –, težave so se nakopičile tudi proti koncu septembra. Vse to je preverljivo. Edino, kar me je presenetilo z vidika mojih prognoz, je, da je bilo manj beguncev, kot sem pričakovala.

Šarec bo moral zelo paziti, lahko bi naredil napako in izgubil zaupanje ali postal žrtev nedorečenih odnosov in povezav. Razmere utegnejo biti kaotične.

Letos je bilo že nekaj burnih dogodkov, ki po svoje razkrivajo stanje v naši družbi, denimo, nekateri na položajih v državi so se znašli v težkih okoliščinah, razkrile so se kar hude zadeve, neetično ravnanje ... Je bilo to pričakovati?

Take stvari se dogajajo redno, korupcija med vodilnimi je žal del vsakdana. Tisto, kar jaz kot astrologinja lahko predvidim, je čas, ko se kaj takega zgodi, in malo bolj specifične okoliščine. V Luninem vodniku 2019 sem konkretno za januar napovedala možnost spletk in škandalov zaradi prikrivanja ali ponarejanja dokumentov. Razlog? Januarski sončni mrk je nastopil v konjunkciji z Neptunom ustanovitvene karte naše države, ki je v opoziciji z Merkurjem. Največji škandal v januarju je povzročilo odkritje, da je eden naših vidnih dramatikov prepisal odrsko igro. To je bilo povsem v skladu z »nebesnim scenarijem« za tisti čas.









Bomo zmogli v prihodnje zbrati več poguma in opozarjati na zadeve, ki nam niso všeč, jih razčistiti? V odnosu z ljudmi je namreč opaziti pregovorno sebičnost, neobčutljivost, zadovoljstvo z lastnim udobjem itd.

Ljudje si večinoma ne upajo opozarjati na slabe stvari, ki zadevajo širšo družbo, kadar tega ne morejo početi anonimno, saj se bojijo zase, kar je razumljivo. Manj razumljivi sta, vsaj meni, sebičnost in neobčutljivost. Vsi poznamo take ljudi; imamo jih med sosedi, sodelavci, včasih med sorodniki. Pogosto so sami nesrečni in neuspešni ali ljubosumni na nas. Ampak če se kljub slabim izkušnjam še naprej družimo z njimi in pričakujemo v prihodnosti od njih kaj, česar nikoli nismo dobili, smo si sami krivi.

Se nam obeta večja katastrofa? Ne vremenska, temveč politična? Lahko pričakujemo kakšen dramatičen preobrat na domačem političnem prizorišču?

Ne bi rekla. Dramatičnega preobrata najbrž ne bo, verjamem pa, da ima vlada več težav, kot nam jih zaupajo. Ob tem moram seveda dodati, da se kot astrologinja s politiko in politiki skorajda ne ukvarjam, nihče me za to ne plačuje. Ko rečem plačuje, mislim na delovne ure, ki bi jih morala porabiti s tem, da bi spremljala politično dogajanje in opravljala raziskave, na podlagi katerih bi lahko prognozirala.

Trumpu je veliko astrologov napovedovalo kratko vladavino, jaz ne. Je preveč prebrisan, v trenutku zna zamenjati stališče, če je treba, ima skratka prave lastnosti za politika. Mislim, da bo ostal do konca svojega mandata, nato pa bodo verjetno spet prišli na oblast demokrati.

No, evropske volitve bodo med 23. in 26. majem, pri nas bomo v evropski parlament volili v nedeljo, 26. maja. Na kateri točki bo Evropska unija v času volitev? Bodo prelomne glede prihodnosti Evropske unije? Bomo zmogli dovolj zdrave pameti za ohranitev miru, svoboščin in demokracije?

Na to vprašanje vam ne znam odgovoriti, saj imam premalo političnega znanja, da bi ga lahko povezala z astrologijo. Poleg tega ne vem, na katero karto se opreti, saj ima Evropska unija več ustanovitvenih kart, recimo Rimska pogodba pa Maastritska in Lizbonska. Kaj vzeti kot izhodišče? To so čisto strokovne ovire. To je tako, kot če bi mi rekli, napovej usodo te osebe, mogoči datumi rojstva so pa trije – in zdaj »čaraj«. Lahko rečem le, da je 26. maj razmeroma dober datum, torej bodo tudi volitve najbrž potekale brez zapletov, kot navadno pa bodo šle nekako mimo ljudi, evropska vlada je v naši zavesti pač nekaj, kar je od našega vsakdana precej oddaljeno.

Nas je lahko strah nacionalizmov? Agresije bodisi z leve bodisi desne populistične strani?

Kaj je sploh levi nacionalizem, ali to obstaja? V praksi pri nas sicer tudi desni nacionalizem ne obstaja. V parlamentu imamo recimo štiri poslance stranke, ki se imenuje Slovenska nacionalna stranka. Na svoji spletni strani imajo rubriko Poslanska vprašanja in pobude, kjer pa ni nobene vsebine. Agresije nacionalizma nas torej ni treba biti strah, bati bi se morali kvečjemu njihovega pomanjkanja. Politiki se borijo samo, dokler ne zasedejo svojih stolčkov. Statistika za Slovenijo za leto 2017 pravi, da se je pri nas rodilo približno 20.000 ljudi in jih enako število umrlo, iz tujine se je k nam priselilo približno 18.000 ljudi in enako število se jih je odselilo. Torej? Slovenci se k nam ne priseljujejo, odseljujejo pa se. Kaj se vam ne zdi, da bi potrebovali nekaj zdravega nacionalizma, boja za obstoj naroda?!









Ameriški predsednik Donald Trump za ceno razglasitve izrednih razmer izpolnjuje obljubo o gradnji zidu ob južni meji ZDA. Kaj bo, ko bo šlo za njegov drugi mandat?

Ko že omenjate Trumpa, veliko astrologov mu je napovedovalo kratko vladavino, jaz ne. Je preveč prebrisan, v trenutku zna zamenjati stališče, če je treba, ima skratka prave lastnosti za politika. Mislim, da bo ostal do konca svojega mandata, nato pa bodo verjetno spet prišli na oblast demokrati.

Vrniva se na domača tla. Kdaj bo imela zdajšnja vlada največ preizkušenj?

To se najbrž dogaja že zdaj, ampak javnost tega ne ve. Mislim, da je tudi Marjan Šarec osebno pod pritiski. Eden takih mesecev bo maj. Na političnem prizorišču bo precej dinamičen, a tudi delikaten. Šarec bo moral zelo paziti, lahko bi naredil napako in izgubil zaupanje ali postal žrtev nedorečenih odnosov in povezav. Razmere utegnejo biti kaotične, to bo najbrž povezano tudi z volitvami v evropski parlament. V drugi polovici leta bo Šarec vladal z več sreče.

Nesreč v gorah bo več kot navadno, morda tudi kakšna množična. Julij bo težaven mesec, še sreča, da bodo takrat počitnice in bodo mnogi na dopustu.

Katera obdobja bodo za Slovenijo in njene državljane z astrološkega vidika še pomembna, prelomna morda?

Lani sem v Luninem vodniku napovedala, da bo Lunin mrk 21. januarja 2019 otoplil ozračje in da bo februar pri nas bolj topel, kot se za ta zimski mesec spodobi. Vse to se je že izkazalo za resnično. Za marec napovedujem več padavin, morda kot dež, lahko kot sneg. Menim, da bo tudi julij deževen, avgust pa nadpovprečno vroč. Ob času sončnega mrka, ki bo na začetku julija, bo Saturn skupaj z Luninim sečiščem prav na vzhodnem obzorju Slovenije. To napoveduje težave, toda zelo težko je reči, kakšne. Morda vremenske, kar bi lahko pomenilo škodo zaradi toče ali neviht, recimo, lahko tudi zgodnje pozebe. Nesreč v gorah bo več kot navadno, morda tudi kakšna množična. Julij bo težaven mesec, še sreča, da bodo takrat počitnice in bodo mnogi na dopustu. Ampak mrk deluje dlje, čutiti ga bo tudi jeseni, marsikaj slabega bo prišlo na dan. Mogoče bo šlo tudi za večjo strogost, rigidnost, urejenost, kar v končni fazi ne bi bilo slabo.

Se bomo čez poletje vsaj malo lahko spočili?

Težko, da bomo počivali. Mars bo skoraj vse poletje v levu, ognjenem znamenju, kar pomeni, da bomo poleti na splošno zelo aktivni. Za počivanje sicer bolj priporočam julij, ko bo Merkur retrograden in bo po službah in uradih veliko težav s sporazumevanjem, trgovanjem in komunikacijo. Bolje, da gremo takrat na dopust, le kraj bo treba izbrati premišljeno, zaradi možnosti slabega vremena.









So mrki za predvidevanje dogodkov najmočnejše orodje?

Zame so, ker jih preučujem že dolgo in sem se prepričala o moči njihovega delovanja. Mrki delujejo različno na različne dele sveta in tudi različno na vsakega posameznika. Julijskega sem omenila že malo prej, decembrski, 26., pa bo za svet ključen, saj je sumljivo podoben tistemu iz leta 1929, ki je povzročil največji borzni zlom v zgodovini.

Ema, z astrologijo se profesionalno ukvarjate 25 let. Vsako leto izdate Lunin vodnik, izviren astrološki koledar z nasveti za vsak dan, namenjen vsem, ki se zavedajo, da smo tesno povezani z naravnimi ritmi. Kaj pa lahko poveste o tem, da je najuglednejša ameriška astrološka revija The Mountain Astrologer izbrala prav vas za predvidenje svetovnega dogajanja v letu 2019?

Za to revijo sem v preteklosti že pisala članke in poznajo me kot dobro mundano astrologinjo. Toda astrologi berejo prognoze drugače kot laiki. Vedo, koliko dela je s tem, in vedo, kako vse je prognoziranje mogoče, torej zanima jih tudi strokovni vidik, tehnike, postopki. Veselje je pisati za astrologe, mnogo teže je za laike, saj imajo laiki večinoma odklonilen odnos do naše stroke. V tem članku sem napisala vse, kar se mi je zdelo vredno omeniti v povezavi z delovanjem mrkov. Napovedala sem recimo premoč Saturna v julijskem mrku, ki bi lahko napovedal zgodnjo zimo, celoletno rast vrednosti nepremičnin, težave vladajočim strukturam v drugi polovici leta. Pridala sem veliko grafov, ki natančneje opredeljujejo časovne in lokacijske podatke.

Beseda usoda je brezpredmetna. Jaz sem v vsakem trenutku tisto, kar gre takrat skozi mene, kot nekakšna energija, frekvenca, tako nekako. Te energije odločajo o tem, kaj se jaz odločim. Končno, kdo sem jaz, kaj me definira? Vse to je velika skrivnost, končno nimamo niti nobenega dokaza za to, da našo zavest proizvajajo naši možgani.

Pravite, da je prihodnost vedno predvidljiva. Je naša usoda tudi, kakšne odločitve sprejemamo? Kakšen je vaš pogled na življenje?

Teoretično je vse predvidljivo, praktično mnogo manj. Astrologija je nedvomno daleč najbolj zanesljiv način za predvidevanje prihodnosti, končno je to njeno temeljno bistvo, toda ne deluje tako, kot si predstavljajo laiki. Saj veste, če si astrolog, pogledaš v nebo, pa veš. To je predsodek. Astrologija je veda, ki zahteva ogromno študija. Toda zakaj deluje, je pa dejansko filozofsko vprašanje. Imamo tehnike, nimamo pa konsenza o tem, zakaj deluje. Jaz sicer menim, da je odgovor zelo preprost – življenje se je razvijalo na milijone let in ves razvoj se dogaja na podlagi energij, ki jih določajo gibanja planetov. Ta ustvarjajo vzorce, ki so kot nekakšna genetska koda. Sprašujete, ali je naša usoda tudi to, kakšne odločitve sprejemamo. Moj odgovor je, seveda, usoda je vse ali nič. Beseda usoda je brezpredmetna. Jaz sem v vsakem trenutku tisto, kar gre takrat skozi mene, kot nekakšna energija, frekvenca, tako nekako. Te energije odločajo o tem, kaj se jaz odločim. Končno, kdo sem jaz, kaj me definira? Vse to je velika skrivnost, končno nimamo niti nobenega dokaza za to, da našo zavest proizvajajo naši možgani.









Naj še vprašam, pripadnikom katerih astroloških znamenj je letošnje leto najbolj naklonjeno.

Ah, spet to vprašanje. Vsak človek ima svojo usodo, edinstveno. Izračuna jo lahko samo izobražen in izkušen astrolog na podlagi povsem točnih rojstnih podatkov. Zelo na splošno pa lahko rečem, da bodo imeli več sreče od drugih strelci, levi in ovni, delno tehtnice in vodnarji, saj bo Jupiter, planet blaginje, vse do začetka decembra v strelcu. Saturn v kozorogu pa bo soočal z veliko napori rake (odnosi), delno tudi ovne (služba, preobremenjenost) in tehtnice (dom, temelji, nepremičnine).

Kakšno bo leto 2019 v primerjavi s prihodnjim 2020?

Lažje, bolj enostavno, manj dramatično.