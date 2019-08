Vprašajte strokovnjaka

Delodajalec zahteva, da izbrišem svoj profil na družbenem omrežju

Imam »čudno« težavo z delodajalcem. Zaposlen sem v podjetju, ki se med drugim ukvarja z organizacijo cerkvenih porok. Nedavno je delodajalec opazil moj profil na družbenem omrežju, ki je zasnovan precej liberalno. Denimo, ljudje lahko izvedo, da se zavzemam za pravico žensk do abortusa, da nimam nič proti »življenju na koruzi«, da poslušam rock in heavy metal glasbo ipd. Skratka, delodajalec me je povabil na razgovor in od mene zahteval, da profil izbrišem, saj naj bi to škodovalo ugledu podjetja, kjer sem zaposlen. Zanima me, ali ima pravno podlago, da od mene to zahteva.

Marko iz Ljubljane