Čemaž (Allium ursinum) je trajnica z zdravilnimi učinki. Uvrščamo jo v rod lukov. Je v celoti užiten, vendar ga ne smemo uživati v prevelikih količinah. Uporabni so listi, čebulice, cvetovi in plodovi. Cvetovi imajo močnejšo aromo, stari listi pa šibkejšo. Najpogosteje poznavalci nabirajo liste, ker jih spomladi, ko vsa narava brsti, najlaže opazijo.

Rastišča

Raste divje v deloma senčnih hrastovih, gabrovih ali bukovih gozdovih pa tudi na jasah ga lahko najdemo. Čemaž je razširjen po vsej Evropi, tudi v Veliki Britaniji, in v zahodni Aziji. Raste od marca do junija, cveti pa aprila in maja. V Sloveniji skoraj ni predela, kjer ga ne bi našli. Je na Gorenjskem, Štajerskem, Dolenjskem, Notranjskem in celo v prekmurskih ravninskih gozdovih. Pozanimajte se pri domačinih, ponavadi vedo, kje ga najti.

OPOZORILO

Vsako leto se najde peščica nevednežev, ki se zastrupijo s čemažu podobnimi rastlinami, zato vedno znova velja opozorilo, da bodite pri nabiranju divjega česna zelo previdni. Listom čemaža so namreč zelo podobni listi šmarnice, zamenjujejo pa ga še s strupeno belo čmeriko in še bolj strupenim jesenskim podleskom. Ne ugibajte in ne nabirajte česar koli. Pravo rastlino naj vam pokaže kdo, ki ima z njo že bogate izkušnje. Vsekakor imamo najmanj možnosti, da se zmotimo, če se ravnamo po vonju, saj čemaž zelo izrazito diši po česnu, medtem ko druge naštete rastline ne. Če niste popolnoma prepričani, rastline raje pustite pri miru in čemaž kupite od poznavalcev.







Uporabnost in pozitivni učinki

Čemaž ima torej podobne lastnosti kot česen, vendar nekateri pravijo, da je veliko bolj zdravilen. Uporablja se predvsem v ljudski medicini, ker spodbuja delovanje žlez, krvni obtok, čisti celotno prebavno pot in dihalne poti, razkužuje in je dobro sredstvo proti glistam v črevesju, čisti tudi kožo ter posledično odpravlja izpuščaje in lišaje, pospešuje celjenje ran in blagodejno vpliva na celoten organizem. Ugodno vpliva na znižanje krvnega tlaka in holesterola, učinkovit je zoper aterosklerozo. Sveže pripravljeni listi so uporabni pri čiščenju ledvic in mehurja ter pospešujejo izločanje seča. Uspešno čisti zasluzena pljuča, jetra in žolčnik. Povečuje pa tudi odpornost proti infekcijam.

Dokazano je, da čemaž vsebuje več magnezija, mangana, železa in žveplovih spojin od navadnega česna. Če ga uživamo, ko je sezona, veliko naredimo za zdravje, pri čemer nam ni treba skrbeti za slab zadah kot pri česnu. Obenem je čemaž tudi lažje prebavljiv in manj vznemiri želodec pri občutljivih ljudeh.

Spomladi si privoščite kuro s sokom iz svežih čemaževih listov, poleti pa si ga pripravite iz čebulic. Dve pesti listov ali čebulic zmešajte z decilitrom vode, odcedite in shranite v hladilniku. Uživajte po dve žlici soka trikrat na dan.

Kulinarične dobrote

Čemaž je nadvse uporaben v kuhinji, kjer lahko nadomesti česen. Kuhanim jedem dodajamo svežega šele, ko jih postrežemo, saj kuhan izgubi zdravilno moč, okus in ostrino. Najpreprosteje ga je mogoče uporabiti v namazih iz skute, kisle smetane, tofuja, zmletih sončničnih semen in hladno stiskanih olj, priljubljen je tudi čemažev pesto. Drobno narezanega vmešajte kot začimbo, a ne pretiravajte s količino. Iz čemaža, krompirja ali buče lahko skuhate okusno kremno juho. Odličen je tudi kot dodatek k regratu, motovilcu ali drugi solati pa tudi špinači. Drobno narezanega uporabite kot začimbo na cmokih ali krompirju.

Dlje ga ohranite tako, da ga vložite v olje. Shranjujete ga lahko tudi v zamrzovalniku ali pa ga posušite, vendar pri tem izgubi svojo učinkovitost.

Nekateri pripravljajo iz čemaža tudi vino in tinkturo. Vino naj bi lajšalo starostne težave, zlasti dihalne. Priprava je enostavna: v vinu skuhate čemaž ter ga osladite z medom. Za tinkturo pa pet gramov svežih sesekljanih listov čemaža tri tedne namakajte v decilitru 70-odstotnega alkohola. Uživajte po petnajst kapljic na dan z vodo, sokom ali čajem.

Preizkusite še te recepte s čemažem: