Prostata je sekundarna moška spolna žleza, ki se s staranjem povečuje, čemur sledijo tudi težave. Kateri so najbolj izraziti simptomi povečane prostate?

Težave s prostato so s staranjem moškega vse pogostejše. Po nekaterih podatkih ima že več kot polovica moških po 40. letu prve težave, imenovane simptomi spodnjih sečil. Mednje spadajo simptomi, povezani z odvajanjem vode, shranjevanjem vode, ter simptomi po končanem uriniranju. Pri težavah z odvajanjem moški pogosto opazi šibek curek, ki se prekinja in prši, na začetku uriniranja mora počakati, urinira dlje in se pri tem napenja. Težave s shranjevanjem so občutek nuje po uriniranju, pogostejše uriniranje v manjši količini, dražeč občutek, nočno prebujanje zaradi potrebe po uriniranju. Nekateri moški imajo po končanem uriniranju še zmeraj občutek, da mehurja niso do konca izpraznili, pogosto se pojavlja kapljanje po uriniranju. Simptomi se lahko pojavljajo posamično, lahko pa se prekrivajo in imajo moški več težav hkrati.

Pri skupini enako starih moških imajo več težav z erekcijo tisti, ki imajo tudi več težav s prostato.

Starostno povečanje prostate povzroča neprijetne tegobe, vendar ni nevarna bolezen, kajne?

Povečanje prostate vsaj v začetku ni nevarna bolezen. Če pa ostane neprepoznana in težave trajajo dolgo, lahko privede do nepopravljivih okvar na sečilih in v končni fazi celo do okvare ledvic. Težave zaradi povečane prostate vplivajo tudi na kakovost življenja. Uriniranje ponoči moti spanec in prinese utrujenost, nuja po uriniranju in pogosto uriniranje bolniku povzročata težave pri delu in tudi v socialnem življenju. Vse to spremlja strah, moški so pogosto razočarani, lahko se pojavijo težave v medosebnih odnosih.

Prostata vpliva tudi na spolnost.

Prostata je sekundarna moška spolna žleza in ima vlogo pri reprodukciji, saj proizvaja semensko tekočino. Znano pa je, da so težave z njo povezane s težavami z erekcijo. Še več, pri skupini enako starih moških imajo več težav z erekcijo tisti, ki imajo tudi več težav s prostato.

Ali je med benignim povečanjem prostate in rakom prostate povezava ali sta to različni bolezni?

Benigno povečana prostata in rak prostate nista povezana oziroma povedano drugače, zaradi povečanja prostate ne dobimo raka prostate. Moške sicer to pogosto skrbi, saj njihove težave povezujejo z rakom. V resnici gre za različni bolezni. Skupno jima je le, da se obe pojavljata v istem organu in sta pogostejši pri starejših in družinsko obremenjenih posameznikih.

Zelo pomembni za zdravje prostate so preventivni pregledi, vendar se moški v tveganih letih tega ne zavedajo dovolj. Kaj bi jim svetovali?

Res je. Zgodnja prepoznava težav in obravnava sta tudi pri težavah s prostato pomembni. Kljub vse večji splošni informiranosti pa se moški s težavami pogosto ne zavedajo njihove resnosti in se obotavljajo. Po podatkih nekaterih raziskav naj bi šele vsak peti, ki ima težave, obiskal zdravnika. Bolnikom svetujemo, da ne omahujejo in na pregled pridejo prej. Zgodnje odkrivanje in zdravljenje namreč vplivata na izboljšanje kakovosti življenja, hkrati pa lahko s pravočasnim in ustreznim ukrepanjem preprečimo dolgoročne zaplete.

Moškim, ki imajo težave zaradi povečane prostate, svetujemo dietni režim. Znano je, da lahko nekatera živila poslabšajo težave z uriniranjem. To so predvsem tista, ki povzročajo povečano izločanje urina – diurezo, denimo kava in pravi čaj ter alkohol.

Pametno je, da se za zdravje prostate držijo režima zdravega in uravnoteženega prehranjevanja. Kaj svetujete moškim s povečano prostato?

Moškim, ki imajo težave zaradi povečane prostate, svetujemo dietni režim. Znano je, da lahko nekatera živila poslabšajo težave z uriniranjem. To so predvsem tista, ki povzročajo povečano izločanje urina – diurezo, denimo kava in pravi čaj ter alkohol. Bolnikom priporočamo, da se jim izogibajo oziroma zmanjšajo njihov vnos ter ga razporedijo v ustrezni čas dneva. Kadar imajo moški težave s pogostim uriniranjem in uriniranjem ponoči, zato ne smejo zmanjševati dnevnega vnosa tekočine, saj bi s tem lahko tvegali dehidracijo. Vnos tekočine čez dan naj razporedijo tako, da pijejo več dopoldne, manj popoldne in omejeno zvečer. Tako lahko sami vplivajo na zmanjšanje potrebe po nočnem uriniranju. Izogibajo naj se tudi žganih in gaziranih pijač, prav tako močno začinjene hrane. Po drugi strani pa nekatera živila in prehranska dopolnila vsebujejo snovi, ki na prostato delujejo blagodejno (izvleček žagastolitne palme in korenine koprive pa minerala cink in selen ter vitamin E in likopen).

Kateri so načini zdravljenja?

Načinov zdravljenja je več. Z moškim, ki poišče pomoč v ambulanti, se natančno pogovorimo o težavah in njegovih življenjskih navadah, ki bi lahko vplivale nanje. Seznanimo ga z izvidi opravljenih preiskav. Preverimo seznam zdravil in po potrebi prilagodimo zdravljenje. Nekateri uživajo prehranska dopolnila, ki jim olajšajo težave. Pri zdravljenju imamo na voljo številna zdravila in njihove kombinacije. Nekatera zdravila so namenjena za boljše praznjenje mehurja, druga za težave s polnjenjem. Obstajajo tudi zdravila, ki hkrati izboljšajo spolno funkcijo in odvajanje vode. Zdravnik bo izbral najprimernejše za vsakega posameznika. Kadar pri zdravljenju z zdravili nismo uspešni, pride v poštev tudi operativni poseg.