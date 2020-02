Pisalo se je leto 1994, ko je na male ekrane prišla nova humoristična nanizanka o skupini prijateljev, ki živijo v Velikem jabolku. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisi Kudrow, Matthewu Perryju, Mattu LeBlancu in Davidu Schwimmerju se takrat še sanjalo ni, kakšno evforijo bodo s svojimi liki zanetili v gledalcih, še manj pa, da bodo njihove prigode in izjave postale tako kultne, da jih bodo tudi več kot 25 let po prvi epizodi ljudje, in celo generacije, ki se ob premieri serije Prijatelji niso niti rodile, še vedno citirali v vsakdanjem življenju.

Za serijo skromnih začetkov se danes pulijo vsi veliki ponudnikov video vsebin na zahtevo, do konca lanskega leta si jo je lastil Netflix, zdaj pa jo je za dobo petih let s 425 milijoni dolarjev odkupila produkcijska hiša WarnerMedia in bo tako od pomladi na voljo na njihovi platformi HBO Max. Še bolj kot ponovitve pa gledalce in lastnike preganja nadaljevanje. Po dolgih letih prizadevanj se zdi, da je obuditev Prijateljev že skoraj pred nami, a žal ne bo takšna, po kateri hrepenijo oboževalci. To je vse, kar trenutno vemo o ponovni združitvi Prijateljev:

1. Tista epizoda, ko serija ne bo nadaljevanje prigod Rachel, Monice, Phoebe, Chandlerja, Joeyja in Rossa:

Ena izmed ustvarjalk in producentk Prijateljev Marta Kauffman je lanskega septembra dejala, da serije ne bodo obudili zato, ker je pripovedovala »o tistem času v življenju ljudi, ko so tvoji prijatelji pravzaprav tvoja družina«. Ker vsi vemo, da se je zadnja sezona končala tako, da si je vsak izmed likov začel ustvarjati svojo družino, Monica in Chandler posvojita dvojčka in se selita iz mesta, Ross in Rachel končno obudita svojo romanco, Phoebe se poroči z Mikom, gre torej verjeti besedam Kauffmanove, da so se priljubljeni junaki, čeprav najboljši prijatelji, odpravili vsak svojo pot. O tem je pred dvema letoma za revijo People spregovorila tudi Courtney, ko je dejala: »Nanizanka je prikazovala skupino ljudi v svojih 30. letih. Ne vem, kako bi jo lahko oživili.«

2. Tista epizoda, ko igralci nočejo zatreti namigovanj:

Nasprotno od Kauffmanove pa glavni igralci še niso rekli zadnje besede. Mediji jih seveda konstantno nadlegujejo z vprašanji, kdaj, kako in kje se bo obuditev Prijateljev zgodila, a namesto da bi zanikali govorice, se samo skrivnostno nasmihajo. Anistonova je decembra za revijo People priznala, da o ponovnem srečanju pred kamero ne ve ničesar, vseeno pa zanetila ogenj z izjavo: »Prizadevamo si za nekaj.« Tudi njenega soigralca Scwhimmerja sta v nedavni oddaji na britanski televiziji BBC voditelja mučila z vprašanji o nadaljevanju Prijateljev, na kar je igralec, ki je upodobil Rossa, dejal: »Iskreno želim si, da bi lahko potrdil ali zanikal govorice. A trenutno ni še nič uradno, žal.« Ko sta voditelja poskusila še enkrat pod pretvezo, da je njegov kolega Perry, znan po liku Chandlerja, na Twitterju pred kratkim zapisal »velike novice prihajajo«, pa se je Schwimmer pošalil »Morda je noseč.«

3. Tista epizoda, ko igralcem za obuditev ponujajo skoraj štirikratne honorarje:

Če se ponovno srečanje Prijateljev še ni zgodilo zaradi preskromnih ponudb, se producenti sedaj nedvomno trudijo z zajetnimi kupi denarja. Na dan so prišle novice, da naj bi vsakemu izmed šestih igralcev za posebno enkratno epizodo ponudili med 2,25 in 2,5 milijona ameriških dolarjev. To je dvakrat več, kot so zaslužili med snemanjem zadnjih dveh sezon Prijateljev, ko so na epizodo prejeli vsak po en milijon ameriških dolarjev (za razliko od prve sezone, ko so bili na epizodo plačani le 75 tisoč dolarjev). A namiguje se, da bi bil honorar tokrat lahko še višji, celo med 3 in 4 milijoni dolarjev za snemanje ene same posebne epizode, kar produkcijski studio HBO še ni želel potrditi, rekoč, da gre samo za špekulacije.





4. Tista epizoda, ko bi se Prijateljem lahko pridružila Ellen

Priljubljena ameriška komičarka Ellen DeGeneres naj bi bila visoko na seznamu zvezdnikov, ki jih želijo vključiti v posebno epizodo Prijateljev, kar ni naključje, saj ji je v zadnjih nekaj letih pred kamero v njeni pogovorni oddaji Ellen uspelo združiti vsaj del ekipe, Anistonovo, Coxovo in Perryja leta 2013, lani pa Coxovo in Kudrowo. Anistonova je pred nekaj tedni prav tako vskočila v oddajo Degeneresove in jo v vlogi voditeljice nadomeščala za en dan, ker oddajo snemajo v studiih, kjer so snemali tudi Prijatelje, pa si je Jennifer privoščila turiste na ogledu kulise kavarne Central Perk.

5. Tista epizoda, ko je vseh šest Prijateljev na Instagramu:

Igralci, ki so upodobili glavne junake Prijateljev, so potrebovali kar dolgo, da so se pustili zapeljati družbenim omrežjem, kar je razumljivo, saj so vsi med njimi že pozdravili abrahama. Zadnji, ki se je pridružil Instagramu, je bil letos 50-letni Perry, pred tem pa je lani jeseni omrežje skoraj sesula 51-letna Anistonova, ko si je po letih prepričevanja prijateljev le ustvarila profil. Prva, ki je prste pomočila v instagramske vode, je bila sicer 56-letna Kudrowa, ki je najstarejša izmed ekipe, med najbolj aktivnimi uporabniki Instagrama izmed šesterice pa sta nedvomno 55-letna Coxova in 52-letni LeBlanc, ki omrežje spretno izkorišča za promocijo svojih drugih televizijskih podvigov. Še najmanj se izpostavlja 53-letni Schwimmer, ki se je po koncu Prijateljev načrtno umaknil izpod žarometov. Razen občasnega režiranja in manjših vlog se je izogibal slave, saj naj bi mu ta povsem zmešala glavo. »Bilo je precej grozno, kako je vplivala na moje odnose z drugimi ljudmi, tako da sem potreboval leta, da sem se navadil nanjo. Zvezdniški učinek je name deloval popolnoma obratno, zaradi njega sem se hotel skriti pod bejzbolsko čepico, da me nihče ne bi videl,« je priznal.

















6. Tista epizoda, ko gledalce čaka ena ura spominov:

Kot so producenti zatrdili že pred leti, obuditev serije ne bo pomenila nadaljevanja zgodbe. Zadnja informacija, ki je pricurljala v medije in je še niso zanikali, pa je, da bo posebna epizoda Prijateljev trajala eno uro in namesto namišljenega scenarija postregla z intervjuji z igralci, ki se bodo v pogovoru dotaknili pripetljajev snemanja te kultne serije.





