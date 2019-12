Razkrivamo vam 10 najbolj branih izpovedi o težavah s taščo:

Po poroki sin nima več časa zame, tudi snaha me ne upošteva

Snaho sem poznala kot prijetno dekle in sem je bila vesela. Ko se je preselila k sinu, sta se začela zapirati v svoje stanovanje. Mislila sem, da bom s snaho dobila hčerko, a ni tako. Tudi njej bi rada olajšala življenje, pa se me izogiba ...



Mož mora hoditi spat k mami, ker je tako posesivna

Že na začetku najine zveze se je moževa mama stalno vmešavala v najin odnos. Klicala ga je večkrat na dan. Kar naprej se ji je moral oglašati in poročati, kje je, s kom in kaj počne. Njena zamisel je bila, da bi imeli skupno gospodinjstvo ...

Otrokoma se trudim kuhati zdravo, tašča pa z razvajanjem vse to ruši

Tašča zelo dobro in kuha in peče, žal pa je njena kuhinja še čisto po starem, tako kot so kuhale naše babice. Mnogo njene hrane je ocvrte. Tudi njene sladice so izredno okusne, so pa polne masla, smetane in sladkorja ...

Posesivna tašča se po smrti moža želi preseliti k nam, zmešalo se nam bo

Odkar je tašča vdova, ni več miru pred njo. Po telefonu kliče ženo večkrat na dan in še pozno v noč. Marsikaj, kar bi lahko postorila ali uredila sama, zdaj pričakuje od naju. Vse, kar je urejal njen mož, je padlo na naju. Noben vikend nismo več svobodni ...

Sin je sprejel službo na drugem koncu sveta in uničil moje sanje o vnukih

V hiši imamo dve popolnoma ločeni stanovanji. V enem živiva midva z možem, v drugem pa sin z ženo. Za ta namen, da smo popolnoma ločeni, pa vendar blizu, sva tudi prezidala hišo, ki je zdaj dvojček. Ta mladima sva to uredila za poročno darilo v upanju, da bova kmalu deležna vnukov ...

Ujeta v lovke lepljive prijaznosti tašče in moža

Živim skorajda z moževo družino, čeprav nismo fizično skupaj, a kljub vsemu na skupni parceli. Vsi se zelo trudijo, da pomagajo in da so vselej na razpolago. A njihova pomoč ima svojo ceno. Čez leta sem spoznala, da sem postala sužnja odnosov s taščo in njeno družino ...

Mama je ženina bergla

Leto dni po poroki se nama je rodil prvi otrok. Seveda je bila tašča spet v veliko pomoč. Mislil sem, da bo pri nama nekaj tednov, da se žena spočije in se vsi trije ujamemo v novi ritem. Takrat pa sem se zmotil. Tašča je ostala z nami kar celo leto ...

Tašča je prevzela vlogo matere in vzgaja najino hčer

Odkar se je rodila hčerka, je tašča še bolj navzoča v najinem življenju. Ona vse zna in obvlada - izkušnje ima s svojimi štirimi otroki. Boječa sem in ji rada prepustim marsikatero odločitev v zvezi s hčerko ...

Želela sem zanositi, a po vselitvi tašče se je mož odtujil

Življenje z njegovo mamo je postalo za oba precej stresno. Nisva imela več toliko časa za naju in začela sva se odtujevati. Umikali smo se vsak v svoj brlog. Tašča je bila v svoji sobi, jaz sem bila v najini spalnici in gledala televizijo ali preživljala čas na družbenih omrežjih in internetu, mož je bil v kabinetu, kjer je delal ali igral spletne igrice ...