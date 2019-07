MAC je že leta sinonim za najbolj priljubljena ličila na planetu, na njihove izdelke pa prisegajo tako profesionalni umetniki ličenja kot navadni uporabniki. Slovenski kupci so dolgo čakali prihod znamke v Slovenijo, do tedaj so ljubiteljice priljubljene izdelke na zalogo kupovale v tujini. Naposled se je jeseni 2017 le odprla MAC-ova trgovina v ljubljanskem nakupovalnem centru CityPark in prav tam lahko od danes pa do ponedeljka, ko obeležujemo mednarodni dan šminke izkoristite posebno akcijo.

Vsakemu nakupu nad 50 evrov namreč podarjajo rdečilo za ustnice, izbirate pa lahko med rdečkastim, oranžnim, nude in vojoličastim odtenkom (Cockney, Del-Rio, Soleil Soleil in CB 96). Akcija velja tudi v spletni trgovini, a žal MAC še vedno ne ponuja dostave v Slovenijo.

Če vam brezplačno rdečilo na mednarodni dan šminke uide, akcija velja namreč do razprodaje zalog, pa lahko brezplačno šminko kadarkoli dobite, če pridno reciklirate. MAC ima v skrbi za okolje namreč politiko, da vam na vsakih šest kosov njihove embalaže (razen svinčnikov in potovalnih izdelkov), ki jih vrnete v trgovino, podari rdečilo za ustnice po izbiri, v tem primeru pa so vam na voljo vse njihove vrste šmink in ves nabor odtenkov.

Boste sodelovali? Če nič drugega, si zapišite za uho, da je v ponedeljek praznik šmink, ličila, s katerim z malo besedami ženske že skozi vso zgodovino sporočamo veliko, naj bo to zapeljevanje, želja po enakopravnosti ali izkazovanje moči.