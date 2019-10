Po tem, ko sta se družini Cambridge in Sussex letos dokončno ločili, od profilov na družbenih omrežjih do ločenih dobrodelnih fundacij, princ Harry in njegova Meghan ter princ William s soprogo Kate to jesen ponovno sodelujejo na projektu, ki jih je družil že pred poroko zakoncev Sussex. Vsi štirje so namreč glasni zagovorniki duševnega zdravja in britansko javnost spodbujajo, da je o tej, danes še vedno tabuizirani temi, potrebno govoriti.

Tokrat so na pomoč poklicali priljubljenega angleškega režiserja in scenarista Richarda Curtisa, ki je ustvaril uspešnice kot so Pravzaprav ljubezen, Rock'n'Roll pirati, Skozi čas, spisal pa zgodbe za kultne filme (Notting Hill, Štiri poroke in pogreb) in serije (Vikarka iz Dibleyja) ter priredil scenarije za filme o Bridget Jones. Curtis, ki ima filmski jezik tako v malem prstu, je s kraljevo četverico ustvaril film za novo platformo Every Mind Matters (vsak um šteje, op. prev.), ki je del nove kampanje Angleške agencije za javno zdravje (Public Health England) in Državno službo za zdravstvo (NHS), ki želi ljudem pomagati, da s preprostimi koraki ponovno vzpostavijo harmonijo v svojem življenju.

V filmu so nastopili številni britanski znani obrazi, med drugim tudi igralki Glenn Close in Gillian Anderson, Harry, Meghan, William in Kate pa so sodelovali kot pripovedovalci in posodili svoje glasove, ki spremljajo tenkočutne posnetke. Premiera bo na britanskih televizijskih postajah že nocoj, tujim gledalcem pa je trenutno na voljo napovednik filma, v katerem nastopajo kraljevi. Prvi gledalce nagovori William, ki pravi: »Vsak pozna občutek, ko življenje postane pretežko,« k čemur Harry pristavi: »Občutimo stres, žalost, nervozo ali težko zaspimo. Mislimo, da nam ni pomoči, da ne moremo sami nič spremeniti.« Nato pa kot svetla luč na koncu tunela spregovorita vojvodinji, najprej Meghan, ki pravi: »Zdaj je tukaj nov način, kako spremeniti življenje na bolje. Every Mind Matters vam bo pokazal, kako lahko s preprostimi ukrepi skrbite za duševno zdravje,« Kate pa zaključi: »Preizkusite brezplačen spletni plan, ki vas bo naučil, kako se spopasti s stresom, izboljšati razpoloženje in spanec ter vam pomagal, da vzamete življenje v svoje roke.«





