Še vedno eden najbolj zaželenih samcev v Hollywoodu oskarjevec Brad Pitt sebe še zdaleč ne dojema za lepotca, ki mu godi pozornost medijev. V najnovejšem intervjuju za ameriški časopis The New York Times je med drugim razkril, da se je v 90. leti prejšnjega stoletja izogibal učinku svoje slave. »Ko na trenutke uzrem svoje fotografije tedaj, si mislim, »mulc je videti dobro,« a spomnim se, da se takrat v sebi nisem počutil tako. Večino 90. sem se skrival pred javnostjo in kadil marihuano. Vsa tista pozornost mi je povzročala preveč nelagodja.,« je povedal.

Šele kasneje je ugotovil, da slavi ne more ubežati, a da jo lahko izkoristi v druge namene. »Na neki točki sem nato spoznal, da sem si sam dejansko ustvaril zapor zase. Zdaj pogosteje hodim ven in živim življenje in povečini so ljudje okrog mene kar kul.« Še preden je postal svetovno znani Brad Pitt, je namreč kot otrok na košarkarski tekmi doživel, kako poseben občutek je, ko te znan osebnost opazi in potegne iz množice. »Ko sem se nehal skrivati pred svojo slavo, sem spoznal, da sem tudi sam zdaj na položaju, ko lahko nekoga za trenutek razveselim. Imeti priložnost, da lahko nekomu polepšaš dan, je precej redka stvar.«

Marihuana pa ni bila edina droga, s katero si je Pitt lajšal tesnobo. Ko ga je novinar The New York Timesa vprašal, ali je, tako kot njegov lik kaskaderja v Bilo je nekoč … v Hollywoodu, kdaj poskusil LSD, se je igralec samo namuznil: »Kdo, jaz?« nato pa nadaljeval: »Oh, seveda,« in v smehu dodal: »Tudi zdaj sem na mikroodmerku.«

55-letni igralec, ki ima za seboj že dva medijsko močno dokumentirana propadla zakona, tako z igralko Jennifer Aniston kot z oskarjevko Angelino Jolie, se premnogokrat znajde v rumenih časopisih, vse od njegove ločitve z Angelino leta 2016 pa so mediji odločeni, da končno uganejo, kdo je nova ženska v Bradovem življenju. Tudi to je komentiral v intervjuju: »V zadnjih dveh ali treh letih so navedli že ne vem koliko žensk, s katerimi naj bi se dobival, in nič od tega ne drži.« S tem je seveda namigoval na profesorico Neri Oxman, oskarjevko Charlize Theron, oblikovalko nakita Sat Hari Khalsa in najbolj svežo kandidatko 25 let mlajšo igralko Alio Shawkat, ki so jih tabloidi že označevali za njegove spremljevalke.

»Nekje okrog 2004 sem prenehal brati časopise. Pa ne samo ocene mojih filmov, tudi katerokoli revijo, ki leži v čakalnici pri zdravniku. To pa zato, ker so mi delčki napisanega nato odzvanjali v glavi in vplivali na moje odločitve v karieri in življenju, kar pa mi ni ravno pripomoglo,« je povedal Pitt, ki je The New York Timesu zaupal tudi zabavno anekdoto, ki mu je odprla oči glede medijske slave. »Na začetku kariere so o meni pisali v časopisu USA Today, na kar sem bil precej ponosen. Dva dni po izidu časopisa sem bil na obisku pri prijatelju. V kuhinji sem zagledal, da je mačje stranišče obložil točno s tem izvodom časopisa, na mojem prispevku pa je počival mačji kakec. To pove vse o medijski slavi.«

Pitt je The New York Timesu, ki ga je uvrstil na seznam 10 najboljših igralcev letošnjega leta, za kar sta zaslužni njegovi vlogi v filmih Bilo je nekoč … v Hollywoodu in Ad Astra: Pot do zvezd, tudi povedal, da zadnjih 15 let pri izbiri filmskih projektov posluša sebe in ne več druge. »Ko se odločaš, v katero smer peljati kariero, dobiš veliko nasvetov. Eni ljudje ti pravijo, da bi se moral lotiti tega, drugi onega,« je povedal igralec, ki obžaluje, da se že prej ni lotil določenih projektov, ki so mu jih odsvetovali, ker so bili preveč umetniški in premalo komercialni.

Pritiskov se je končno osvobodil po filmu Troja, ki zanj ostaja veliko razočaranje, saj je moral ves čas igrati junaka, katerega zgodba ni imela posebnega ozadja ali skrivnosti. »Približno takrat sem se odločil, da se bom poslej osredotočal le na kvalitetne zgodbe.«

