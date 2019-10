Žena me je prisilila, da sem opustil kariero, zdaj mi očita, da sem zguba

Zaradi otrok poskusita spor rešiti sporazumno

»The greatest marriages are built on teamwork, a mutual respect, a healthy dose of admiration and a neverending portion of love and grace.« Torej: »Najboljši zakoni temeljijo na timskem delu, medsebojnem spoštovanju, zdravem odmerku občudovanja in na neskončnem vložku ljubezni in miline.« Tako Fawn Weaver, znana ameriška strokovnjakinja za družinska vprašanja.

Zahvaljujem se vam za zelo zanimivo vprašanje, ki je v današnjih, s tretjerazrednim materializmom prepredenih časih še kako aktualno.

O receptih za uspešen zakon ste zanesljivo že prebrali ogromno. Na to temo obstaja izjemno veliko bolj ali manj bolj kvalitetne literature, nasvetov psihologov in strokovnjakov za družinska vprašanja, ogromno pa je seveda tudi prodajalcev megle.

Žal pa so lahko vsi ti nasveti jalovi in dejansko povsem neuporabni, če zakonca v svojem bistvu nista zdrava, razumna človeka s trdno moralno hrbtenico in srcem na pravem mestu.

Zakonska zveza, ki temelji zgolj na seksualni privlačnosti in/ali na finančnih interesih, je namreč že v svojem izhodišču obsojena na propad. To je nekaj takega, kot bi gradili razkošno vilo na povsem razrahljanem terenu. Obstaja zelo velika verjetnost, da se bo prej ali slej sesula v prah. Če med zakoncema ni trdne duhovne zveze, intelektualne privlačnosti, humorja, zdrave mere samoironije in predvsem medsebojnega spoštovanja, je na dlani, da je njuna zveza le tek na kratke proge.

Ko namreč seksualna privlačnost nekoliko mine in/ali ko se materialna razmerja v zakonu obrnejo na glavo (kot se je denimo zgodilo pri vas), od takega zakona ostane le še praznina in razveza je seveda neizogibna.

Bojim se, da se je pri vas zgodilo prav to. Menim celo, da svoje žene nikoli niste prav dobro poznali ali pa ste zaradi slepe zaljubljenosti vanjo tiščali glavo v pesek. Morda se vam je že na začetku zveze zdelo, da ste z njo zadeli »terno«, in niste videli ne levo in ne desno. Poleg tega je precej očitno, da gre za precej sebično »princesko«, ki jih še posebno v mestih kar mrgoli. Ta vas je bolj ali manj uporabljala le za otroško varstvo, zanimivi pa ste ji bili predvsem zaradi – lastništva nepremičnine.

Money! Denar!

Prav tako je dejstvo, da ste bili tudi preveč naivni. Predvsem ne bi smeli poslov toliko zavoziti, da ste postali od žene hudo finančno odvisni. S tem ste sami sebi izkopali globoko jamo.

Ženi seveda ne smete ugoditi pri njenih pravnih zahtevkih. Ti so namreč – glede na dejstva, ki ste mi jih predstavili v tem pismu – neutemeljeni.

Glede na to, da ste stanovanjsko hišo zgradili, še preden sta z ženo sklenila zakonsko zvezo, se uvršča v vaše posebno premoženje, in ne v vajino skupno premoženje, do katerega bi bila žena (tudi) upravičena. Le če bi v to hišo med trajanjem zakonske zveze vlagala določena sredstva, bi imela obligacijski zahtevek za povrnitev določenih vlaganj, a bi jih morala ustrezno dokazati.

Dodaten argument, ki govori vam v korist, je dejstvo, da ste skoraj v celoti prevzeli skrb za male otroke, kar se prav tako upošteva pri zahtevkih v zvezi z delitvijo (morebitnega) skupnega premoženja.

V vsakem primeru vama svetujem, da poskusita spor rešiti sporazumno, po zunajsodni poti, če ne zaradi drugega, vsaj zato, da zaradi pranja umazanega perila ne bodo trpeli vajini otroci.