Zaljubila sem se v svojega zdravnika

Vzemite si čas za razmislek

Zdi se, kot da ste na vrtiljaku čustev, ki vas nosi enkrat sem, potem spet drugam: od čustev ljubezni do čustev globoke žalosti, od vznika nenadnih upov do hromeče tesnobe in zmedenosti. Privlačita vas dva moška, a do obeh, sodeč po opisu, gojite nasprotujoča si čustva, ki bi jih lahko strnili v vprašanji: ali vam obnovitev zveze z nekdanjim fantom lahko vrne duševni mir in srečo ter ali ima zveza z zdravnikom prihodnost in ali si vas sploh želi. Na žalost odgovorov nimate, lahko pa skupaj pretreseva nekaj misli in možnih scenarijev.

Bivšega fanta ste odslovili, ker vas je nadziral in omejeval. A že naslednji dan ste zato občutili takšen obup, da ste pristali na psihiatriji. Kolikšna je verjetnost, da se vama kaj podobnega ne bo več pripetilo? Ali je bila ta huda preizkušnja dovoljšen povod za streznitev in bosta, če obnovita zvezo, znala bolj zaupati in več odpuščati drug drugemu in sprejemati kompromise, ki so nujen del uspešnih partnerskih zvez?

Kaj pa si lahko obetate od zdravnika, na katerega ste se navezali v trenutkih osamljenosti in tesnobe ter vam odkrito pove, da lahko ogromno izgubi, če se spusti v razmerje z vami? Kaj lahko izgubi? Sedanjo partnersko zvezo? Kaj vam to pove o njegovih namenih? Si vas mar želi kot resno prihodnjo partnerico ali le popestritev spolnega življenja?

Svetujem vam, da ne hitite z odločitvami in si vzamete mesec ali dva in daste čustvom priložnost, da se nekoliko umirijo. Moški, ki vas spoštuje in si vas želi, bo upošteval vašo odločitev in počakal. V nasprotnem je bolje, da se z njim ne zapletate.

Da pa bi nekako sestopili z nepredvidljivega in vratolomnega vrtiljaka čustev in v svoje življenje vnesli več miru in stabilnosti, vam svetujem, da si poiščete strokovno pomoč. Za te vrste težave je indicirana kombinacija farmakoterapije (danes že jemljete antidepresive in pomirjevala, kar je iz opisa zaradi obširnosti izpuščeno) in psihoterapije. Toplo vam priporočam, da čim prej poiščete psihoterapevtko ali psihoterapevta in skupaj raziščeta značilnosti vašega čustvovanja, povode za pojav čustev in njihov vpliv na vas in okolico, kasneje pa tudi največkrat skrite vzroke za vaše boleče čustvovanje. Lahko se obrnete na fakulteto za psihoterapevtsko znanost iz Ljubljane, ki poleg izobraževalne in raziskovalne dejavnosti ponuja tudi psihoterapevtsko pomoč in sprejemljivo čakalno vrsto.