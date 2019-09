Zala Djuric: Ni nam treba biti žrtve sistema

Nisem edina, ki meni, da naš šolski sistem ubija otrokovo ustvarjalnost in samozavest. Ne bom pljuvala. Razmišljam o tem, kaj lahko naredimo sami in čemu se nam ni treba podrediti. Ni nam treba biti žrtve sistema. Smo čudovita bitja, smo mnogo več, kot bo kakršenkoli sistem kadarkoli lahko sprejel in ogromno naredimo že samo, če se tega zavedamo. In najlepša in najbolj pomembna stvar, ki se mlademu človeku lahko zgodi, je, ko odkrije svoje poslanstvo in ga nato živi.

Kako naj v poplavi informacij mlad človek najde kapljo smisla? Kako naj v nemiru pritiska sliši harmonijo sebe? Ne razumem staršev, ki otrok ne podpirajo pri odločitvi za enoletno pavzo pred nadaljevanjem šolanja na višji stopnji.

Ampak to je blazno težko, saj se zavedam. Kako bi bilo lepo, če bi šolstvo in skrbniki pomagali ali pa vsaj dopuščali otroku, da najde svoj smisel. Če bi mu pomagali raztrgati tančico iluzije, stkano iz strahu pred nesprejetostjo in gorečo željo po dosegu mnogokrat popačene slike uspeha. Kako naj v poplavi informacij mlad človek najde kapljo smisla? Kako naj v nemiru pritiska sliši harmonijo sebe? Ne razumem staršev, ki otrok ne podpirajo pri odločitvi za enoletno pavzo pred nadaljevanjem šolanja na višji stopnji.

Rumija so vprašali, kako naj se vedemo do drugih ljudi, in je odgovoril, da ni drugih. Ker smo eno. In ko sem prvič prebrala ta citat, mi je prav srček zaigral. Seveda smo eno. Tekmovati s kolegom, je, kot bi leva roka tekmovala z desno. Kadar me kdo vpraša, kaj na svetu bi spremenila, če bi imela supermoč, odvrnem, da bi vsakemu bitju na tem svetu vlila prostor za odkrivanje svojega poslanstva v tem življenju. A ne bi bilo lepo, če bi vsi vedeli, za kaj smo ustvarjeni in o tem ne bi dvomili? Ali pa si vsaj upali poskusiti.

Na naš planet gledam kot na en organizem. Tako kot vsa bitja na svetu ima tudi mati zemlja energijske točke. Anahata, srčna čakra je v Angliji, Svadhishthana, seksualna čakra pa v Južni Ameriki, (Peru in Bolivija) na primer. No in tako si jaz potem predstavljam, da vsi ljudje sestavljamo eno človeško telo. Mogoče zveni noro, ampak saj tisti, ki berete moje kolumne, veste, da sem vedno iskrena in tipkam brez zadržkov. Eden brez drugega ne moremo. In če fizični delavci predstavljajo roke, bi bili po moji teoriji učitelji najbrž endokrine žleze, sanitarni inženirji ledvice, kriminalci patogeni, voditelji in govorci jezik … Seveda se stroke med seboj povezujejo in prepletajo, prav tako kot organi (in mikroorganizmi) in njihove funkcije. Povezani v eno.

Vse (je) eno. In kako naj bo harmonija, če ni resnice? Kako naj bo mirna celota, če enota ni srečna? »Spoznati druge pomeni biti pameten, spoznati sebe pomeni resnično modrost,« je dejal Laozi. Želim nam vse mirno in da se ne bi ločevali od enosti, zaradi straha pred samoto. Pa eno nepozabno šolsko leto vsem šolarjem! Ne dajte se!





ENO

Mir

Zlitje

Ni smisla

So vprašanja

Eno z Vesoljem

Je Svet brez prepira

Vsi smo ena harmonija

Naj te vera ne bega

Božja melodija

Z istega brega

Ne vemo nič

Smisel je

Zlitje

Mir