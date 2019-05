»Nedavno sem izvedela, da se kar 90 odstotkov naših možganov razvije do petega leta starosti. Kar otrok doživi v teh prvih letih torej neposredno vpliva na razvoj njegovih možganov, zato se mi zdi tako pomembno, da starši, vzgojitelji in vsi, ki se ukvarjajo z otroci, z najmlajšimi že od zgodnjega otroštva kvalitetno preživljajo prosti čas.« je ob odprtju vrtnega projekta RHS Back to Nature Garden (vrt nazaj k naravi) vojvodina Kate zaupala medijem. »Verjamem, da narava in aktivnosti na prostem ogromno pripomorejo k fizičnemu in duševnemu zdravju, še posebej pri malih otrocih. Ta vrt, ki smo ga zgradili, je naraven in ustvarjalen kotiček, kjer se lahko igrajo, in želim si, da spodbudi družine z otroki, da se večkrat skupaj odpravijo na prosto.«

Soproga princa Williama je zadnje pol leta posvetila vrtnarskemu projektu in v londonskem predelu Chelsea, kjer vsako leto konec maja poteka tudi prestižna hortikulturna razstava Chelsea Flower Show, ki jo vedno obišče tudi britanska kraljica. Skupaj s krajinskima arhitektoma Andréo Davies in Adamom Whiteom je od lanskega oktobra načrtovala pravljični vrt, katerega elementi so tako iskrivi, kot bi jih potegnili iz otroške domišljije. V osrčju se na kostanjevem drevesu bohoti ogromna drevesna hiška, ki zgrajena iz vej leske, hrasta in macesna spominja na udobno ptičje gnezdo, med zelenjem pa se pozibavajo pletene gugalnice.

Skozi vrt teče potoček s slapom ob katerem se vije stezica, da se lahko otroci približajo vodi. Posladkajo se lahko tudi z jagodičjem, kot so to počeli naši predniki, vrtnarji so namreč v vrtu posadili gozdne jagode, korenje, peso, rabarbaro in različna sadna drevesa. V vrtu ne manjka niti travniških cvetlic, med njimi tudi spominčic, ki so poklon pokojni materi princa Williama, princesi Diani (spominčice so bile njena najljubša cvetlica).

Obiskovalci lahko z otroci posedijo tudi ob taborniškem ognju, saj je vojvodinja s krajinskima arhitektoma v vrtu namenila dva takšna kotička, ki so ju z nabiranjem vej in mahu pomagali ustvariti kraljevi otroci, princ George, princesa Charlotte in princ Louis.

Podmladek družine Cambridge je že imel priložnost obiskati vrt, pravzaprav sta ju tja princ William in Kate popeljala danes še pred uradnim odprtjem za javnost. V vrtu so postavili skrite kamere, da bi ujeli najbolj pristne reakcije kraljevih otrok, ki so sicer vajeni, da jim na vsakem koraku sledijo fotografi. Načrt je bil uspešen, med zelenjem so divjali vsi trije, tudi enoletni princ Louis, ki je pravkar shodil.