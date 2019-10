Čeprav prihodnost vojvodinji Susseški ne napoveduje krone, njen soprog princ Harry je bil ob rojstvu sicer kar tretji v vrsti za britanski prestol, a je do danes zdrsnil že na šesto mesto, saj so ga prehiteli otroci princa Williama, nečaki George, Charlotte in Louis, pa bi Meghan pristajalo naglavno okrasje. Razkošno tiaro si je Američanka lahko nadela na svoji poroki, na nedavni afriški turneji pa so ji jo na glavo posadili tamkajšnji oboževalci.

Meghan, ki ji Američani pravijo, da je njihova princesa, so v objektiv pametnega telefona ujeli ustanovitelji arhitekturnega biroja Studi (D) Tale iz Cape Towna, ki ga je Meghan obiskala med obiskom Južne Afrike. Filter za prepoznavanje obraza je vojvodinji pričaral pisano naglavno okrasje z elementi afriške kulturne dediščine. Vojvodinja je bila nad učinkom vidno navdušena, saj je v snemanje privolila in se glasno smejala v kamero, biroju pa s svojo reakcijo nedvomno dvignila priljubljenost, ki je v poplavi aplikacij za spreminjanje obraza, hvaležno vsake reklame.





