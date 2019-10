1 »Ženske pomislijo na vse barve, razen na odsotnost le-te. Dejala sem, da ima črna vse. Bela prav tako. Njuna lepota je absolutna, v popolni harmoniji,« je dolgo nazaj obrazložila Gabrielle Chanel. In luksuzna modna in lepotna hiša Chanel najbolje ve, kako iz sodobne ženske pričarati pravo princeso. Tokrat poklon leti njihovemu novemu izboru ličil letošnje jeseni. Črno-belem. Na trenutke sijočem. Zelo vabljivem.

2 Švedska blagovna znamka mineralne dekorativne in negovalne kozmetike Idun minerals je novost v Sloveniji in v svetu, saj se lahko pohvali z izdelki, ki vsebujejo tako visoko prečiščene minerale, da so primerni tudi za osebe z najbolj občutljivo kožo, naj bodo to akne, rozacea ali druge nepravilnosti. Vsi njihovi izdelki vsebujejo zgolj sestavine, ki kožo ščitijo, negujejo in vlažijo, ne vsebujejo pa parabenov, silikona, talca, parfumov in bizmud oksiklorida. Prava revolucija je njihov puder v prahu, ki je tako fino melt, da je navdušil tudi švedsko združenje astmatikov in alergikov, ki je lahko prvič osebam s tovrstnimi zdravstvenimi težavami priporočilo uporabo ličila v prahu. Idun Minerals obljublja, da njihov puder ne maši por ter ne draži kože, njihove zaveze pa držijo, saj znamko na Švedskem prodajajo izključno v lekarnah, ki so v Skandinaviji še bolj stroge glede sestavin. Vodijo takoimenovan black list (črni seznam), ki zapoveduje, česa vse kozmetika ne sme vsebovati, Idun Minerals pa svoje izdelke snuje tako, da najprej izločijo vse prepovedane sestavine in šele nato sestavijo zmagovalne formule.

3 Večeri se krajšajo, zrak je vedno hladnejši, listje pada z vej dreves – svoj prihod naznanjata jesen in zima. Nekatere prav zdaj vleče ven v naravo, drugi pa hrepenijo po varnosti in toplini doma. V duhu prihajajočih hladnih letnih časov parfumska hiša 4711 tudi letos v sklopu serije dišav Acqua Colonia lansira dve moderni dišavni kreaciji z blagodejnimi niansami: Cotton & Almond in Pomegranate & Eucalyptus. Nova sezonska izdaja ustvarja prijetne trenutke dobrega počutja, ko se ovijemo v mehke arome bombaža in mandlja ali pa nam da novo energijo s poživljajočim, svežim vonjem granatnega jabolka in evkaliptusa.

4 Bourjois je ustvaril Always Fabulous Extreme Resist 24h tekočo podlago, ki uresničeni vse želje. Ponuja brezhibno formulacijo brez olj in s sestavinami, ki ljubijo kožo, se ne useda v pore, ima dodano hialuronsko kislino, vitamin E ter zaščitni faktor SPF 20. Vse to v razkošni steklenički s šik rožnato-zlatim pokrovčkom, prihaja v šestih izbranih odtenkih. Tekočo podlago dopolnjujeta tudi nova odtenka Always Fabulous Extreme Resist 24h Concealer, popolna partnerja, ko videz potrebuje malce dodatne prekrivnosti na izbranih predelih. Združuje neprepustno formulo brez olja s kremasto lahkotno teksturo, ki se odlično prilega polti in ponuja popolno pokrivanje temnih kolobarjev in skoraj vsega, kar bi morda radi skrili.

5 Že več kot 40 let Laboratorij Bioderma z dermatologi raziskuje biološke mehanizme kože. Ličila, onesnaženi delci in druge nečistoče naredijo kožo bolj občutljivo in ji onemogočajo, da se vsakodnevno zoperstavlja agresivnim zunanjim dejavnikom. Sensibio H2O micelarna vodica globinsko očisti in pomiri kožo ter odstrani tudi najmanjše onesnažene delce. Spoštuje hidrolipidni film in medcelični cement kože ter zagotavlja dolgotrajno zaščito pred draženjem.

6 Nivea Sheet maska za obraz Urban Skin Detox je izjemno negovalna, enostavna za nanos in popolna izbira za nečisto kožo. Z vlakni črnega hrasta kožo intenzivno očisti in jo hkrati matira. Masko preprosto nanesemo na očiščeno in suho kožo 2-krat na teden in uživamo v osveženem videzu! Namig: Za dodatno hladno osvežitev kože masko pred uporabo shranimo v hladilniku.

7 Svojim rokam namenjamo zelo malo pozornosti, čeprav je za čudovite roke potrebnih le 30 sekund. Tako je, le 30 sekund, da v roke vmasiramo bogato kremo, ki jih bo nahranila in ohranila njihovo lepoto ter mladost … Iz laboratorija Nuxe je pred kratkim prispela velika inovacija, anti-age krema za roke z močnim delovanjem proti temnim madežem: Nuxuriance ultra. Njena največja prednost je enostavno dejstvo, da so vidni rezultati na rokah že po samo 4 tednih redne uporabe kreme: koža na rokah je nahranjena, mehka, bolj elastična, zglajena in bolj gosta, temni madeži pa so posvetljeni. Prefinjena dišava z notami cvetnih popkov pomarančevca in maline, dopolnjena z darežljivimi mošusnimi notami sandalovine, pa nam pripoveduje zgodbo o ženski gracioznosti in milini.

8 Melvita BB krema Nectar de Roses s prefinjeno lahko tekočo teksturo zagotavlja naravno prekrivnost ter ustvari svež in poenoten videz polti, ki traja ves dan. Ekološka BB krema preprečuje izsuševanje kože. Obogatena je s cvetno vodico damaščanske vrtnice. V odtenku Golden je odličen dodatek jutranji negi. Primerna je za vse tipe kože.

9 Personalizirana, igriva in učinkovita – to je L'Occitanova nova inovativna kolekcija multimask za lase, ki jih lahko kombinirate za personalizirane hitre reševalne akcije. SOS maske za lase zagotavljajo čisti užitek ob uporabi, saj mamljivo dišijo in imajo edinstvene teksture. Vsaka maska je zasnovana za drug predel las: lasišče, dolžino las oziroma konice. Vsako masko lahko uporabljate samostojno ali pa jo kombinirate z drugo masko iz te kolekcije – ali pa celo z obema! Pravil ni. Maske lahko preprosto uporabljate kot enkratno nego ali pa kot obogatitev negovalnega rituala z zelo ciljnim tretmajem.

10 Lancôme Idôle. Ena od največjih lepotnih znamk na svetu. Luksuzni sinonim za lepoto. To jesen predstavlja novost. Dišava Idôle. Navdihujoča. Sveža. Lahkotna. Samozavestna. Elegantna. Ženstvena. Z notami vrtnice, bergamotke, hruške in španskega jasmina. V mikavni praktični steklenički, ki čudovito odslikava moderni čas in časti inovativnost. Idôle je dišava, ki jo bo oboževala mlajša, a tudi nekoliko starejša generacija, predvsem zaradi edinstvenega vonja, dizajna in tistega faktorja X, ki ga želi razviti vsaka ženska. Prav zato je dišava Lancôme Idôle vonj prihodnosti.