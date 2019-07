Oskarjevka Anne Hathaway, ki sicer že ima enega otroka, se je z neplodnostjo borila dolga leta. Tudi prva zanositev se ni zgodila čez noč, je fotografijo na Instagramu pospremila z zapisom. Najprej se je pošalila, da zaobljen trebušček ni nova vloga v filmu, ampak novo poglavje v njenem zasebnem življenju, nato pa vsem ženskam, ki se soočijo z neplodnostjo sporočila, da tudi njena pot do materinstva ni bila postlana z rožicami.

36-letna Anne je od leta 2012 poročena z ameriškim poslovnežem Adamom Shulmanom, prvega otroka, sina Johnatana, pa je povila leta 2016. Z družino živijo v New Yorku, trenutno pa je zaključila snemanje filma Čarovnice po knjižni uspešnici britanskega avtorja za otroke in mladino Roalda Dahla. Igralka je ena izmed tistih Hollywoodskih zvezdnic, ki zelo varuje zasebnost in doslej še nikoli ni javno spregovorila o povečanju družine ali težavah z zanositvijo.

Avstralska pevka Natalie Imbruglia, ki se je spominjamo po kultni skladbi Torn, pa bo pri 44 letih šele prvič postala mamica. Novico o dvojnem rojstvu, poslušalci lahko namreč kmalu pričakujejo izid njenega novega, petega albuma, je sporočila na instagramu, kjer je razkrila tudi okviren datum rojstva, dojenček bo na svet privekal že to jesen.



Glasbenica je fotografijo nosečniškega trebuščka pospremila še z izpovedjo, da si je že dolga leta želela postati mama in da je s pomočjo zunajtelesne umetne oploditve (IVF) ter darovalca sperme sedaj končno noseča.

Avstralka, ki je leta 2013 postala britanska državljanka, je bila pet let poročena z avstralskim igralcem Danielom Johnsom, a sta se leta 2008 ločila. Lansko leto so jo v javnosti še videvali z novim partnerjem, fotografom Mattom Fieldom, a njene objave na Instagramu že od lanskega poletja ne vključujejo več njegovega obraza, zgovorno pa je tudi dejstvo, da je pevka za otrokovega očeta izbrala kar darovalca sperme. Očitno se bo na pot materinstva podala sama, a obkrožena z veliko mednarodnimi prijatelji, še vedno namreč pogosto odleti v deželo »tam spodaj«.