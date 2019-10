Ena, dve, tri, ti loviš … Gibanje je za najmlajše tako potrebno kot dihanje. Je način, kako spoznavajo svet, hkrati pa nevede ugotavljajo, česa vsega so sposobni, in ob tem krepijo svojo samozavest. V Mercatorju letos najmlajše, mlade in tudi starejše spodbujajo h gibanju na tekaških srečanjih in delavnicah. Tako lahko odrasli že resno trenirajo ali osvajajo prvine teka ali nordijske hoje, najmlajši pa uživajo v aktivni animaciji, Lumpijevi tekovadbi .

Dodatno pozornost pa v Mercatorju vsako leto namenijo izbranim vrtcem iz vse Slovenije, ki jih povabijo na Lumpi tek. Letos so k teku povabili več kot 250 vrtčevskih otrok iz Celja, Brestanice, Ljubljane, Nove Gorice in Kranja, za katere so organizirali prav posebne priprave in dogodke.

Lumpijev tek vabi najmlajše

V Mercatorju že 16 let vzgajajo mlade tekače in krepijo ljubezen do teka. V soboto, 26. oktobra, se bodo najmlajši na Lumpi teku pognali po 200-metrski progi skozi središče Ljubljane. Vsak od njih bo prejel Lumpi kolajno in praktično darilo. Brezplačne prijave zbirajo le še do 15. oktobra. Vabljeni.







Sredi junija so se otroci na olimpijski dan v organizaciji Olimpijskega komiteja Slovenije srečali z olimpijci: z Rokom Margučem, Primožem Kozmusom, Jernejem Damjanom, Meto Mačus in Robertom Kranjcem ter z njimi pretekli tudi simboličnih 200 metrov. Za Lumpi tek pa so se skupaj s starši na Lumpi tekovadbi dodobra ogreli s športnim pedagogom Urbanom Praprotnikom in ekipo Priprav, ki poudarja, kako pomembno je za razvoj otroka naravno gibanje (tek, hoja, plezanje). »Če je otrok prikrajšan za naravno gibanje, se njegovo telo ne bo optimalno razvilo. Posledica so lahko neuravnotežena moč in dolžina mišic, šibkejše kosti, poslabšana statika in dinamika sklepov«, pravi Urban Praprotnik.

Lumpi tekovadba

Kratka knjižica s preprostim opisom gibalnih vaj Pripravljeni, pozor, tekovadba!, ki si jo lahko natisnete na Mercatorjevi spletni strani, je polna idej, kako se sila preprosto s svojimi otroki razmigati in skupaj uživati v gibanju.