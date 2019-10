V Mercatorju svoje zaposlene septembra in oktobra v okviru priprav na ljubljansko maratonsko dogajanje aktivno spodbujajo h gibanju, med drugim tudi k udeležbi na Teku in hoji za upanje, kjer bodo naredili nekaj zase, hkrati pa podprli prizadevanja Združenja Europa Donna Slovenija.



Preventiva je vsekakor beseda, ki najbolj odmeva med rožnatim oktobrom, svetovnim mesecem boja proti raku na dojkah. A ne gre le za preventivne preglede, gre tudi za zdrav način življenja, ki je tesno povezan z manjšim tveganjem za razvoj raka dojk. Zato v Združenju Europa Donna Slovenija tudi letos vabijo na netekmovalne humanitarne dogodke Tek in hoja za upanje, namenjene gibanju, druženju in zbiranju sredstev. Vrsto let jih pri izvedbi dogodka podpira tudi Mercator, ki z rožnatimi majicami poskrbi za še glasnejše sporočilo o pomenu zdravega načina življenja in zgodnjega odkrivanja bolezni. Letošnji oktober se bodo tekov in pohodov udeležili tudi Mercatorjevi zaposleni.



Pridružite se brezplačni vadbi

In prav zato so v zavedanju, kako pomembno je gibanje za zdravje posameznika, v Mercatorju letošnji september in oktober tekaške treninge za Ljubljanski maraton izkoristili, da h gibanju spodbujajo tudi tiste, ki se v napornih tekaških izzivih (še) niso našli. Se pa z veseljem družijo in rekreirajo.











Na Mercatorjeve športne delavnice, ki potekajo povsod po Sloveniji, tako niso vabljeni le zaposleni, njihovi otroci, sorodniki, prijatelji, ampak tudi vsi vi, ki bi hoteli pod strokovnim vodstvom usvojiti prvine teka ali nordijske hoje. Vabljeni, da v dobri družbi in odličnem vzdušju brezplačnih Mercatorjevih delavnic tudi vi naredite nekaj zase ter se v rožnatem oktobru udeležite dobrodelnih dogodkov Tek in hoja za upanje. Prvi korak je preprost, le klik na njihovo stran in kratka prijava.





Poiščete le še tekaške copate in se pridružite.



Mercator je sponzor Združenja Europe Donna Slovenija že od leta 2008. Poleg rožnatih majic so letos za pomoč Europi Donni zbirali tudi slovenske tolarje in ob koncu organizirali tekmo med Rokometnim klubom Celje Pivovarna Laško in Rokometnim klubom Krim Mercator. Izjemna tekma se je v športno zgodovino Slovenije zapisala kot prva, na kateri so se enakopravno pomerili fantje in dekleta.









Naredite nekaj zase in za druge Skupaj z Mercatorjevimi zaposlenimi se oktobra udeležite humanitarnih dogodkov Tek in hoja za upanje pod okriljem Združenja Europa Donna Slovenija. Udeležba je brezplačna, tekači in pohodniki pa prejmete rožnato majico, da bo sporočilo ob svetovnem mesecu boja proti raku na dojkah še glasnejše.





Pridružite se nam: v petek, 4. oktobra, ob 10. uri na Teku in hoji za upanje (Europa Donna) na Glavnem trgu v Novem mestu, v soboto, 5. oktobra, ob 8. uri na Teku in hoji za upanje (Europa Donna) v Sevnici, v soboto, 19. oktobra, ob 9. uri na Mercatorjevi delavnici ob Koseškem bajerju v Ljubljani, v soboto, 19. oktobra, ob 15. uri na Mercatorjevi delavnici v Velenju.

Kje vse se še lahko ob teku ali hoji družite z nami, preverite *TUKAJ.