Taylor Swift se je rodila v Pensilvaniji in odraščala z mamo, očetom in bratom. Družina ji veliko pomeni in nedavno je izjavila, da bo imela prav zaradi tega v letu 2020 manj koncertov, saj želi pustiti v svojem urniku dovolj časa za družinske člane, če jo bodo potrebovali. »Oba starša sta imela raka in moja mama se spet bori s to boleznijo. To me je naučilo, da obstajajo resnično velike težave, potem pa pride na vrsto vse ostalo. Bolezen moje mame je resnična težava,« je zapisala pevka, ki je pred kratkim izdala tudi božično pesem, v videospot pa vključila posnetke iz svojega otroštva.











Čeprav jih šteje le 30, je bilo pestro tudi njeno dosedanje ljubezensko življenje, o katerem je veliko povedala s svojimi pesmimi, ki so večinoma avtobiografske. Doslej je bila v razmerju z igralcem Jakeom Gyllenhaalom, pevcem skupine One Direction Harryjem Sylesom, didžejem Calvinom Harrisom, igralcem Tomom Hiddlestonom … Za vsa razmerja je bilo značilno, da so novice o tem polnile naslovnice tabloidov in morda služile tudi za promocijo njenih pesmi, še zlasti je bilo to očitno pri kratki zvezi s Hiddlestonom. A zdaj je Taylor drugačna, od maja 2017 je v razmerju z britanskim igralcem Joejem Alvinom, s katerim se le redko pojavi v javnosti. Za Guardian je o tem povedala: »Naučila sem se, da če o tem govorim, imajo ljudje občutek, da lahko tudi oni o tem debatirajo. Jaz pa tega nočem. Zdaj vem, da moram nekje potegniti črto.« Seveda pa še vedno ostajajo njene pesmi, iz katerih je mogoče sklepati marsikaj, in če sodimo po pesmi Lover, je zveza med Taylor in Joejem zelo resna.











Taylor ima tudi veliko prijateljic, mnoge med njimi so slavne, na primer manekenke Karlie Kloss, Cara Delevingne in Gigi Hadid, pevka Selena Gomez, igralka Lena Dunham ... In seveda Taylor obožuje mačke, za njih pa izbira zanimiva imena, na primer Olivia Benson in Meredith Grey. Zdaj pa bo igrala še muzikalu Mačke, ki v kino prihaja kmalu, v njem pa igrajo še zvezdniki Judy Dench, Idris Elba in Jennifer Hudson.

Po kopici nagrad, ki jih je dobila v šestnajstletni karieri, je bila zdaj imenovana še za Billboardovo žensko desetletja, v letu 2020 pa bo poleg koncertne turneje na novo posnela še svoje stare uspešnice, za katere imata zdaj pravice lastnika njene nekdanje založbe, Taylor pa je z njima v sporu. »Zagotovo bo zabavno, saj bom vzela nazaj tisto, kar je moje,« je o tem povedala novopečena tridesetletnica.