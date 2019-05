Tara Zupančič: Nič ni težko za tiste, ki imajo krila

Udoben počivalnik, zofa za branje, pisalna miza, morda kuhinjski pult – kateri je vaš kotiček doma, kamor se zatečete pred sivino in živčnostjo vsakdana?

Že ko sem kot najstnica hodila v šolo, sem domačo nalogo vedno pisala na kuhinjski mizi. Res je, da do 15. leta nisem imela svoje sobe in sem si zato prostor za ustvarjanje napravila kar v kuhinji. To navado imam še danes. Velikokrat se za vse vrste odklapljanja parkiram kar v jedilnico. Sem si pa ob selitvi v novo stanovanje končno uredila mini kotiček, ki je namenjen kreativnosti.

Katero knjigo trenutno berete?

Osho – Ustvarjalnost.

Zajtrk si privoščim vedno, če je treba, vstanem prej, samo da ne grem brez njega od hiše.

Mislim si, da imate radi lepe stvari in povsod iščete estetiko. Bralni in delovni, pisalni, pardon, računalniški kotiček opremimo s predmeti, ki so nam ljubi, kajne? Denimo blazinami, fotografijami, vazami s cvetjem itd. Katere barve vas najbolj razveselijo?

Ja, moj kotiček je zagotovo precej »našarjen«. Z drobnimi spomini in listki, ki me spomnijo na kak opravek. Pa lovilci sanj in makrameji. Trenutno pa sem v obdobju turkizne.

Vaš slog oblačenja?

Indijanski šik rock'n'roll. Letos z dodatki živalskih vijug.

Kaj je za vas moda? Kakšne se vam zdijo aktualne smernice? In – kateri bo vaš obvezni modni kos poletja?

Moda je zame sredstvo izražanja samega sebe. Je prijetna, je lepa, je navdihujoča. Nisem pa tako dobra pri sledenju smernicam, sploh če mi niso ravno všeč. Bolj sledim lastnemu občutku – predvsem za barve. Spet bi šla v turkizno, papajasto roza oranžno, v rumeno in olivno zeleno.

Katera športna dejavnost vas najbolj napolni z energijo in požene kri po žilah?

Hoja: hitra, po gozdnih stezicah ali ob morskih rivah. Super pa mi je tudi akrojoga – leteča joga. Pa badminton, uf, zabavno!

Najlepši dela dneva – poleti?

Ko se sonce počasi potaplja v morje, ko se koža rahlo ohlaja, ko se zmeša vonj kreme po sončenju z rahlim vetričem z obale. Tisti oranžni del dneva.

Tisti, ki imajo iskreno srce, dobre namene in cenijo čistost bivanja, vsi tisti, ki znajo spoštovati ljudi in živali ... tisti, ki znajo biti hvaležni – tisti nosijo krila. Kot angeli.

Kaj si najraje privoščite za zajtrk, kadar imate obilje časa?

Zajtrk si privoščim vedno, če je treba, vstanem prej, samo da ne grem brez njega od hiše. Najprej spijem čaj, kavo, potem pa toastki, jajčka ali kosmiči z jogurtom. Nato se dan začne.

Kam radi (od)potujete?

V Španijo. Bila sem v Barceloni, Valencii, Madridu in Sevilli, tako da me čaka še kar nekaj mestec s španskim temperamentom. Obožujem njihov jezik, način življenja, mesta, utrip, hrano in siesto.

Vaš življenjski moto?

Nothing is heavy for those who have wings. Nič ni težko za tiste, ki imajo krila. To razumem tako, da tisti, ki imajo iskreno srce, dobre namene in cenijo čistost bivanja, vsi tisti, ki znajo spoštovati ljudi in živali ... tisti, ki znajo biti hvaležni – tisti nosijo krila. Kot angeli. In čeprav je včasih težko, s temi krili se vse da!