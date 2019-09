Stara sem 35 in še nisem našla pravega

Rutina ubija

Verjamem, da vam je nerazumljivo, zakaj so vam propadle že tri dolgotrajne zveze. Zanimivo je, da se ne pritožujete nad vsakim posameznim partnerjem in ne naštevate njihovih napak in pomanjkljivosti. Zdi se mi, da nimate težav z izbiro primernega partnerja. Ker ne begate iz ene zveze v drugo in ne menjavate partnerjev pogosto, ste verjetno čustveno precej zrela oseba. Tudi z vašim stališčem in motivacijo za življenje v dvoje in z odločitvijo za družino se popolnoma strinjam. Če bi ljudje več razmišljali in se odločali odgovorno, tako kot vi, bi bilo verjetno manj ločitev in manj nesrečnih otrok. Ker imate že petintrideset let in s temi izkušnjami, ki ste jih opisali, vem, da vas je strah. Sprašujete se, kaj je narobe z vami, da se vam to dogaja. Vedeti morate, da sta za uspeh pa tudi za neuspeh zveze vedno odgovorna oba partnerja. Na prvi pogled je bilo v vaših zvezah vse v redu in ni jasnega vzroka, zakaj naj bi se razdrle. Mislim pa, da so zašle v slepo ulico iz preprostega razloga, ker se vi in vaši partnerji niste dovolj posvečali negovanju partnerskega odnosa. Po obdobju zaljubljenosti, če se čustva poglobijo, se razvija zrel ljubezenski odnos. Za to, da živi in napreduje, pa morata oba partnerja zavestno vlagati vanj svojo energijo. Če se z njim ne ukvarjata in ga prepustita samega sebi, se bosta kmalu znašla na mrtvi točki. Uspešni pari se ločijo od neuspešnih le po tem, da so se z voljo in trudom sposobni izkopati iz krize in izboljšati odnos. Negovati odnos pomeni, da se partnerja o njem pogovarjata, da povesta, kaj čutita, kaj doživljata. Priporočljivo je, da si vsak dan vzameta čas in se pogovorita, kako sta preživela dan, kakšna sta bila drug do drugega. Nesoglasja, zamero, jezo je treba izražati sproti, in to tako, da drugega ne žalimo niti ne ponižamo ali razvrednotimo. Ne smemo si dovoliti, da naš odnos postane rutinski. Rutina ga ubija. Mislim, da je šlo za to pri vas, ko govorite o naveličanosti, dolgočasju, praznini. Temu se izognemo, če gojimo skupna zanimanja, odkrivamo nove, za oba zanimive vsebine in se trudimo, da se v skupnem življenju ne dogaja vse po že znanih ustaljenih vzorcih. Želim vam, da bi vam v življenju uspelo to, kar si želite.