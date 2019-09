Služba in skrb za družino ter ostarelo mamo me izčrpavata. Ne zdržim več.

Skupaj lahko spremenite marsikaj

Zelo dobro razumem vašo stisko in strah ob tem, da ne boste več zmogli. Dejstvo je, da ima dan le štiriindvajset ur in da je vaša energija omejena. Vsak dan se izčrpavate na delovnem mestu, doma, v skrbi in pomoči mami. Vsak dan ste bližje izgorelosti in tega se tudi zavedate. Skrajni čas je, da se ustavite in vnesete v svoje življenje spremembe, ki vas bodo razbremenile. V situacijo, v kateri ste, vas je pripeljala vaša miselnost, da ste kot ženska in mama v družini tista, ki mora prevzeti vso odgovornost, skrb in delo nase, da bodo drugi družinski člani zadovoljni. Preživeta miselnost in za današnji čas nefunkcionalni vedenjski vzorci, ki jih kot veliko žensk današnje srednje generacije pa tudi mlajše še vedno vlečete za seboj in prenašate naprej, ne zavedajoč se, da s tem škodite lastni družini in svojim otrokom. Se kdaj vprašate, za kakšen partnerski odnos bosta pripravljena vaša sinova, če za vse njune vsakodnevne potrebe poskrbi mama in jima pri dobrih dvajsetih letih ni treba skrbeti za nič drugega kot za šolanje? Tudi mož, pa naj je z delom v službi še tako obremenjen, bi moral prevzeti del družinskih obveznosti. Po vašem mnenju so oni trije že tako ali tako preobremenjeni in le vi ste tisti, ki vse zmorete. Pa je res tako? Odgovorite si! Skličite družinski sestanek. Navzočnost vseh družinskih članov je obvezna. Povejte jim vse, kar ste napisali v tem pismu, in še tisto, česar niste, pa vas teži. Dogovorite se za nova pravila v družini in ustrezno porazdelite delovne naloge. Vse dogovore zapišite in jih pritrdite na viden prostor v stanovanju, da bodo vsem družinskim članom vedno pred očmi. Vsak teden uvedite na isti dan družinski pogovor in se tega reda tudi držite. Če si boste res želeli dobrih medosebnih odnosov in prijetnega družinskega vzdušja, vam tem za pogovor gotovo ne bo zmanjkalo. Zelo pomembno se mi zdi, da ozavestite sinova pa tudi moža, da vaša mama ni le vaša skrb. Skrbela ni le za vas, temveč za vso družino, spomnite sinova, kako dobra babica je bila, koliko časa jima je posvetila, kako je skrbela zanju, kadar sta zbolela, spomnite moža za njen prispevek k vajinemu odnosu. Naj ji tudi oni zdaj vračajo, ne le vi. S skupno željo po tem, da bi vam bilo v družini bolje, in z iskreno voljo vsakega med vami lahko spremenite marsikaj. Poleg tega vam dobro materialno stanje omogoča pomoč različnih gospodinjskih servisov, za mamo pa lahko priskrbite tudi pomoč na domu in ji tako omogočite, da bo ostala kar najdlje v svojem domačem okolju. Zavedajte pa se, da nič ne more nadomestiti pristnih toplih medosebnih odnosov v družini.