»Dobrodošel v svet ... Max Valentine Imbruglia. Moje srce poka od sreče,« je pevka rojstvo prvega sina oznanila na Instagramu.

Natalie Imbruglia je nosečniški trebušček razkrila julija, ko je tudi priznala, da je zanosila s pomočjo umetne oploditve in darovalca sperme. O partnerju v njenem življenju trenutno ni ne duha ne sluha, po neuspelem petletnem zakonu z avstralskim igralcem Danielom Johnsom (ločila sta se leta 2008), je do lani ljubimkala s fotografom Mattom Fieldom, a je njegov obraz lansko poletje izginil iz njenih objav na družbenih omrežjih. Srečna družinica bosta tako samo Max in ona ter ogromna podpora oboževalcev in tujih zvezdnikov, med drugim tudi avstralska glasbena kolegica Kylie Minogue, ki so pevki že čestitali ob veselem dogodku. Kmalu pa bo luč sveta ugledal še njen drugi "otrok", pripravlja namreč nov album, zadnjega je izdala leta 2015.