»Ljudje so se do mene obnašali brutalno neprijazno,« je Sharon Stone povedala ameriški reviji Variety na gala dogodku iniciative za žensko nevrološko zdravje (Women’s Brain Health Initiative). Še posebej nerazumevajoče so bile ženske v filmski industriji in celo sodnica, ki je obravnavala primer skrbništva nad njenim sinom. »Mislim, da nihče od njih ni dojel, kako nevarna je možganska kap za ženske in kako dolgotrajno je okrevanje - jaz sem potrebovala okoli sedem let.«

Danes 61-letno igralko je kap doletela leta 2001, ko je bil stara komaj 43. Podobno kot zvezdnica serije Igra prestolov Emilia Clarke, je tudi Stoneovo neznosno bolela glava, a se ji to ni zdelo nič zaskrbljujočega. »Če imaš res močan glavobol, moraš v bolnišnico,« svetuje danes drugim ljudem. »Jaz nisem, šele tretji ali četrti dan po kapi sem šla k zdravniku. Večina ljudi do takrat že umre. Imela sem samo en odstotek možnosti, da preživim, ko so me končno operirali - in še mesec po posegu niso vedeli, ali se bom pobrala,« je razkrila. Tako strašljive statistike se tedaj niti zavedala ni, saj ji zdravniško osebje tega ni razložilo. »Nihče mi ni povedal - morala sem o tem prebrati v reviji,« se spominja.

Zaradi tako pomanjkljivih informacij o tej zahrbtni bolezni, je Stoneova danes odločena, da ljudje spoznajo, kako pogosta in nevarna je možganska kap med ženskami. »Moja mama je doživela kap. Mojo babico je kap. Jaz sem doživela ogromno - devet dni sem dobesedno krvavela v možgane,« je povedala zvezdnica, ki se zaveda, da so ženske bolj izpostavljene tudi drugim nevrološkim boleznim, denimo alzheimerjevi, ki prizadene le tretjino moških in kar dve tretjini žensk.

Ko se bo družba bolj zavedala simptomov, resnosti bolezni in zahtevnosti zdravljenja, bo morda tudi več razumevanja za žrtve možganskih poškodb. Igralko, ki se ji je čez noč obrnilo življenje na glavo, bi Hollywood, kjer je do tedaj veljala za lepotico in seks bombo, po kapi skoraj pozabil. »Nisem mogla delati, poskušala sem obdržati skrbništvo nad sinom in preživeti,« se spominja. Brez vlog v filmih, je njeno mesto v industriji hitro zasedla ena izmed nešteto drugih fatalk, Sharon pa je izgubila vse, celo na hišo je bila prisiljena dati hipoteko. »Bila sem najbolj vroča filmska zvezda, še pomnite?« je z grenkim priokusom dejala za Variety in dodala: »Bilo je kot v primeru princese Diane, obe sva bili tako slavni - nato pa ona umre, mene pa zadene kap. In sva pozabljeni.«

Stoneovo je nato iz finančne krize in pozabe potegnil francoski poslovnež in vodja konglomerata luksuznih blagovnih znamk LVMH, ki ima v lastni vse od hiš Louis Vuitton in L'Oréal do prestižnega šampanjca Moët & Chandon. »Zelo sem hvaležna Bernardu Arnaultu, ki me je rešil, ko mi je ponudil pogodbo z Diorjem,« pove igralka. Zahvaljujoč kampanjam za francosko modno hišo je tako njena kariera v filmu in na televiziji še živa, pri 61. pa se še ne misli ustaviti. Nedavno je nastopila v šestdelni HBO-jevi kriminalki Stevena Soderbergha Mozaik, v pripravi pa ima Netflixovo serijo Ratched, ki bo nadaljevala zgodbo kultne knjige in filma Let nad kukavičjim gnezdom.





