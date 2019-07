»Danes je čudovit dan. Odpuščena sem iz bolnišnice, kjer je zame skrbela neverjetna ekipa medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in vizionarnega zdravnika, ki tako kot jaz verjame v mojo ozdravitev. Za mano je dolgotrajen postopek zdravljenja, ki se bo še nadaljeval. Moj imunski sistem bo oslabljen še naslednje tri mesece, zato nobenih poljubčkov prosim,« je zapisala Selma Blair v objavi, ki razkriva, da si je igralka med zdravljenjem tudi obrila lase.



»Zaenkrat sem v okrevanju. To je najlepše darilo, ki ga lahko dam Arthurju,« je še dodala in tako spomnila na svojega sina, ki je v četrtek dopolnil osem let. Blairova na svojem Instagramu velikokrat deli utrinke z Arthurjem, pred dvema dnevoma, na njegov rojstni dan, je delila fotografijo, kako ji sin ureja pričesko in obudila spomine na porod pred osmimi leti. »Danes pa mi sin striže lase, zbija šale in mi zagotavlja, da je dovolj že, da sem ob njem,« je ganjeno zapisala igralka.

Zvezdnica je na fotografiji ob koncu zdravljenja spet pozirala ob rumenem pripomočku za hojo, ki spominja na kolo, saj je postal zanjo nepogrešljivo orodje. Potem, ko so igralko konec pomladi pričele dajati hude bolečine in naokrog ni mogla več hoditi s palico, saj so bili pritiski na sklepe preveliki, jo je rešila iznajditeljica posebnega kolesa Alinker, ki na inovativen način pomaga mobilno oviranim.

Multipla skleroza je kronična avtoimuna bolezen, ki prizadene živčni sistem, medicina pa zanjo še vedno ne pozna vzroka, niti nima zdravila. Bolj pogosto prizadene ženske kot moške, pojavi pa se lahko že pred 30. letom starosti. Trenutno po svetu za multiplo sklerozo trpi kar 2,1 milijon ljudi, med njimi tudi zvezdnik in sin glasbenika Ozzyja Osbourna Jack Osbourne. Med znanimi Slovenkami je odkrito o svoji izkušnji z multiplo sklerozo že večkrat spregovorila pesnica Barbara Pešut.