»Zelo se veseliva, da bova skupaj plula skozi življenjske dogodivščine. Imava skupne interese in podobne vrednote, zato se veseliva ljubezni polnih let, ki prihajajo,« sta zapisala princesa Beatrice in njen zaročenec. Zaročila sta se v začetku septembra na oddihu v Italiji, poročila pa se bosta prihodnje leto. Beatrice je bila prej deset let v zvezi z Američanom Davom Clarkom, a sta se pred tremi leti razšla. Z Mozzijem naj bi se pred zaroko sestajala približno leto dni, vendar se v javnosti nista velikokrat pojavila skupaj. A njuno razmerje je vsekakor hitro napredovalo, bojda pa si princesa kmalu želi tudi ustvariti družino.









Nad zaroko sta navdušena tudi princesina starša princ Andrew in vojvodinja Yorška, ki sta o tem zapisala: »Nadvse sva vesela za Beatrice in Edoarda, saj sva s ponosom spremljala, kako se razvija njuno razmerje. Sva srečna starša čudoviti hčerki, ki je našla ljubezen in sopotnika, zvestega mladega moža. Želiva jima vse dobro in veliko sreče z njuno družino v prihodnje.« Zelo zadovoljni so tudi Edoardovi starši, ki so izjavili, da Beatrice poznajo že skoraj vse njeno življenje in da sta mlada zaročenca ustvarjena eden za drugega. Mozzi je sicer potomec italijanske plemiške družine in nepremičninski multimilijonar, ki se je že leta gibal v istih krogih kot princesa. Je bil pa Mozzi enkrat že zaročen, ima tudi dveletnega sina.









Beatrice je sicer edina od kraljičinih šestih vnukov, ki še ni poročena, septembra lani se je do oltarja sprehodila njena sestra Eugenie. Slednja je včeraj ob veseli novici napisala: »Zelo sem vesela za vaju, draga starejša sestra in Edo. Da se bosta zaročila, je kazalo že nekaj časa. Zares sta ustvarjena eden za drugega.«