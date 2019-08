Sabina Obolnar: Zadnjica. In PS.

Pahorjeva snaha, torej punca Luke Pahorja, je polnoletna oseba in za svoja dejanja odgovarja sama. Jasno, da je s cenenim, predvsem pa poniževalnim spletnim razgaljanjem opozorila nase izključno zato, ker je PS, ker Joža iz Dupleka, ki se tudi neprenehoma intimno razkazuje, pač nikogar ne zanima več. Povem še enkrat, bila sem zgrožena in nikakor ne morem povsem razumeti, čemu. Kaj je mladi punci, še včeraj gimnazijki, jutri pa bržčas že študentki, tega treba? Kaj hoče pokazati in kaj dokazati? Res je, da je dekolte že s pridom razkazovala, tudi ob prisotnosti aktualnega fanta, torej očitno ob njegovi podpori, in jasno, zdaj je naredila korak naprej. Sem vprašala spletne strokovnjake, čemu torej ta zadnjica. Tudi oni predvsem ugibajo in povedati vam moram, da mi je zelo težko zapisati njihove domneve, kajti žalostne so in na meji še prebavljivega. Zato jih ne bom. In ne morem mimo instagramskega zaznamka Luke Pahorja, ki nam pokaže, da med počitnicami bere pravo filozofijo: Hegla in Fichteja, medtem pa se njegova draga v ozadju sonči, ja, super, no. On je za branje, ona za sončenje. Perverzno. In seveda potem ni daleč do vplivne zadnjice.

Kaj je pomembno v življenju mlade ženske? Razkazovanje intimnosti? To ti prinese partnerja, lepo življenje, smisel – le česa? In da je to povsem dovolj za življenje enega dekleta?

Res je, da se spletne »vplivnice« razgaljajo ves čas in prek vseh meja, in ne vem, kdo naj jim dopove, da je to žaljivo, bržčas tudi škodljivo. Kdo naj tem mladim puncam, ki so zrasle s takšno javno samopromocijo razkazovanja in izključno takšnim dokazovanjem, pove, da so na napačni poti. Da so več od zadnjice, mnogo več. Zato je fotografija PS še toliko bolj nevarna, kajti ima sledilke in sledilce. In kaj jim sporoča? Kaj je pomembno v življenju mlade ženske? Razkazovanje intimnosti? To ti prinese partnerja, lepo življenje, smisel – le česa? In da je to povsem dovolj za življenje enega dekleta?

Vidite, in potem trčimo v realnost današnjega duha. Na eni strani napor, nenehen napor v sporočanju, kaj je prav in kaj narobe. Opozarjanje na vrednost vsakega posameznika. Opozarjanje na brezsmiselnosti današnjega časa, ki človeka razvrednotijo, mu iztrgajo bistvo, med njimi so tudi pogosta opozorila na pasti spletnega medmrežja, izolacijo, razčlovečenje, osamljenost in odtujenost; potem opozarjanje na vrednost življenja, bivanja, razumevanje biti tukaj in zdaj (hja, filozofija je odlična pri prevetritvi naših možganov), a po drugi strani vidimo, da besede, dejanja in dobri zgledi ne zaležejo niti za cent. Takšno javno razgaljenje podre vse upe o razumevanju ideje mladih, kaj je vredno, kaj intimno in kaj samo njihovo.

Mislila sem, da smo vendarle že predelali razumevanje ženske v družbi. Feminizem ni kletvica?! Gibanje »me too«, hudiča, ali ga res ne razumemo? Tudi tega ne, da je žensko telo več od zadnjice?

P. S.: Ne dovolite si, ženske, tega ponižanja. Načrtnega. Nevarnega. In bolečega.