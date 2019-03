Letošnja pomlad je neučakana; s sončnimi žarki, ki so na ulice, terase kavarn in v naravo privabili številne sprehajalce, višjimi temperaturami in prvimi cveticami, ki že nagajivo kukajo iz zemlje, nas je razveselila že zgodaj. Začenja se nov cikel, ki ga tudi mi radi pozdravimo s posebnimi rituali. Eden takih je spomladansko čiščenje, ko temeljito počistimo in pospravimo bivalne površine ter se znebimo krame, ki se nam valja po hiši.



Pri čiščenju in pospravljanju se stanovanja lotimo od stropa do tal. Pri tem ne pozabimo na okna, ki so pomemben del bivalnih površin, saj so vir svetlobe in zraka, ki sta ključna za naše dobro počutje. In lepo je, da so čista, saj je tako tudi naš pogled na svet jasnejši.



Kako jih učinkovito očistiti?



1. Okna se umažejo, kadar se na njih nabira cvetni prah, kadar veter in dež nanje nosita nesnago, kadar se nanje naslanjajo otroci ali po njih tacajo hišni ljubljenčki … Priporočljivo jih je očistiti vsaj dvakrat letno.

2. Za to opravilo izberite oblačen dan ali senčno stran hiše, saj sončni žarki hitro posušijo čistilo, kar na oknih pušča madeže.

3. Za čiščenje uporabite toplo vodo, ki umazanijo hitreje razgradi.

4. Preden začnete pomivati, z mehko krtačko očistite notranje robove okenskih okvirjev, da ne razmažete prahu in druge umazanije.

5. Operite tudi zavese in jih posušite na zraku.



Poenostavite si to za marsikoga neprijetno opravilo z uporabo vakuumskega sesalnika za čiščenje oken Vileda Windomatic Power, ki vas do čistih oken popelje že v enem zamahu od zgoraj navzdol, brez črt in kapljic na okenskih okvirjih in tleh. Vso umazano vodo namreč posesa v integrirani vodni rezervoar; z enim polnjenjem baterije pa lahko umijete kar 120 oken.

Vakuumski sesalnik Vileda Windomatic Power si lahko zagotovite tudi v spletni trgovini Mimovrste: https://www.mimovrste.com/seznami/vileda-windomatic











S čistimi okni bo vaš pogled na svet lepši in svetlejši, zavoljo opranih zaves pa še dišeč. Naj tudi v vašem stanovanju zažari pomlad.