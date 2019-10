Video o svojem sodelovanju sta rdečelasca objavila na Instagramu, zaične pa se tako, da Ed Sheeran v kamero pove, da ga je princ Harry poklical, da skupaj posnameta dobrodelno kampanjo. »Ko to predlaga princ Harry, veš, da bo dobro,« namigne glasbenik in razkrije, da je prestolonaslednika že dolgo občudoval od daleč. Gledalce nato odpelje do Kensingtonske palače, kjer pozvoni na vhodu hišice Ivy Cottage, ki je del kraljevega posestva (mimogrede, tukaj sta zadnje leto prebivala princesa Eugenie in njen mož Jack Brooksbank).

Vrata mu odpre Harry, ki se takoj pošali: »To je pa tako, kot da bi se pogledal v ogledalo,« s čimer namigne na dolgoletne zbadljivke, da sta si z Edom, čeprav imata skupno le rdeče lase in britanski naglas, podobna kot jajce jajcu. Ne le, da so ju že zamenjali navadni smrtniki, celo tuji zvezdniki so včasih zmedeni, ko katerega izmed njiju srečajo v živo (morda se je najbolj smešen pripetljaj zgodil avstralski igralki Margot Robbie, ki je Harryja spoznala pred nekaj leti, še preden ji je zaupal svoje ime, pa ga je oklicala za Ed Sheerana, kar princu ni bilo niti malo všeč, celotno anekdoto lahko slišite v spodnjem videu).

Da so rdeči lasje nekaj, kar princa in glasbenika druži, je očitno pomislil tudi Ed, saj prične Harryju, ko sedeta za mizo, navdušeno razlagati, da se zaveda problema, ki se ga lotevata in da je o tem že poskušal napisati skladbo. »Drugi ne razumejo, kako se počutijo ljudje, kot sva midva. Vse zbadljivke in nesramni komentarji, menim, da je čas, da se upremo temu. Sva rdečelasca in se bova borila za vse nas,« pove Ed, na kar princ z odprtimi usti presenečeno odreagira: »Uh, ok, to je pa malo nerodno. Morda sva se narobe razumela, a najin projekt se nanaša na Svetovni dan duševnega zdravja.« V ozadju se zasliši smeh snemalke, Ed pa osramočeno pokima in zatrdi, da je vedel, o čem teče beseda, medtem pa hitro izbriše naslov v dokumentu prenosnika, ki se glasi »Rdečelasci, združimo se«.

Nerodna situacija je bila seveda zaigrana, Harry in Ed, pa sta se je domislila, da bi razvedrila ozračje okrog svetovnega dneva, posvečenega duševnemu zdravju, ki največkrat opozarja na depresijo in letos tudi na samomor. Če sta vas s svojim skečem uspela nasmejati, je del njunega namena že dosežen, saj na koncu videa gledalce pozivata, da se ozremo okoli sebe in se pogovorimo ter skušamo pomagati sorodnikom, prijateljem in znancem, ki v sebi tiho trpijo. »Vsi smo v istem čolnu,« sporočilo še zaključi princ. Oglejte si celoten video in presodite sami, kako dobra igralca sta navihana Britanca.





