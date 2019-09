Anaplastični limfom velikih celic ali BIA-ALCL je rak povezan s prsnimi vsadki, o katerem smo v tokratni prilogi Ona spregovorili s številnimi domačimi in tujimi zdravstvenimi strokovnjaki. V Sloveniji primera bolezni še nismo imeli, zaenkrat le dva suma, na sosednjem Hrvaškem pa so eno bolnico že uspešno zdravili. A vse ženske, pri katerih so prsni vsadki izzvali raka, niso imele te sreče. Število smrtnih žrtev je po svetu zraslo že na 33, za kar je v večini primerov bilo krivo tudi pozno prepoznavanje bolezni, medtem, ko je obolelih, ki so jim raka diagnosticirali, že 573.

Predstojnik kliničnega oddelka za plastično, estetsko in rekonstrukcijsko kirurgijo UKC Ljubljana, prof. dr. Uroš Ahčan, dr. med., specialist plastične, rekonstruktivne in estetske kirurgije asist. Peter Zorman, dr. med., onkolog in kirurg specialist ter strokovni direktor Onkološkega inštituta Ljubljana izr. prof. dr. Janez Žgajnar, dr. med., predsednik evropskega združenja za plastično in rekonstrukcijsko kirurgijo prof. dr. Rado Žic, dr. med. in specialist plastične, rekonstruktivne in estetske kirurgije na hrvaški polikliniki Barbel Miroslav Kinčl, dr. med. so nam osvetlili simptome bolezni, nastanek raka, ter kako na povečano tveganje zanj odgovarjajo proizvajalci vsadkov in kirurgi.