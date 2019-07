Podjetje me je izkoristilo za poskusno delo z obljubo redne zaposlitve

Dvakrat premislite, ali je vredno tratiti čas in energijo za sodni spor s pritlehno direktorico

Najpogostejša negativna značajska očitka Slovencem sta pohlevnost in dvoličnost oziroma hinavščina. Oba držita, da bolj ne bi mogla. Medtem ko je pohlevnost zgodovinsko pogojena in pri Slovencih dejansko že legendarna, pa se je hinavščina začela pospešeno razraščati šele v kapitalizmu, ko ni bilo več treba spoštovati »preživetih« socialističnih vrednot, oziroma z razvojem pritlehnega malomeščanskega podjetništva, tako značilnega za številne Slovence.

V mislih imam vse tiste preštevilne firme in »firmice« in njihove direktorje in »direktorčke«, tipične fahidiote brez vsakršne srčne kulture, moralne hrbtenice in svetovljanske razgledanosti, ki so še pred nekaj leti gulili pisarniške mize v raznih zakotnih okoljih za majhne plače, potem pa ustanovili podjetja, zasedli vodilne položaje v njih, začeli služiti malo več, si kupili audije in mercedese in – kot se za male hohštaplerske duše spodobi – kmalu dobili komplekse malih bogov.

Sestavni del njihovega novega mentalnega stanja je postalo tudi »direktorovanje po slovensko«. Kaže se v dvoličnosti, hinavščini, prikritem izkoriščanju podrejenih, cenenem sprenevedanju, grozni komunikacijski kulturi (tipičen primer je njihova tako rekoč stalna nedosegljivost, z alibijem strašne prezaposlenosti, ki je seveda le prozoren izgovor). Glavno načelo take komunikacijske kulture je: govori eno, delaj nekaj povsem drugega. Ko bi se morali odzvati, se iskreno pogovoriti s svojimi podrejenimi, sodelavci ipd., dobesedno mrknejo. Sam to imenujem sindrom potuhnjene kače. Take osebe se seveda nimajo za kače, ampak za zvite in pretkane podjetnike. In se seveda krepko motijo.

Skoraj očitno je, da je šlo tudi pri vas za tak odnos. Ne poznam sicer podrobnosti primera, a zdi se, da vas je delodajalec poskusil v okviru poskusnega dela maksimalno izkoristiti, uporabiti vse vaše znanje, domnevam, da za nizko plačilo, ko pa je prišel čas, da bi vas moral redno zaposliti, je hitro posegel po priročnem pravnem izgovoru – neuspešno opravljenem poskusnem delu. Peti mesec vas je še potreboval, šesti mesec pač ne več. Zdaj verjetno opreza za novo »žrtvijo«, ki bo spet za majhno plačilo opravila novo »poskusno delo«.

Pravno gledano, določene možnosti imate. Strokovna ocena delodajalca glede tega, da poskusnega dela niste opravili uspešno, mora biti namreč ustrezno vsebinsko obrazložena in po možnosti podkrepljena z dokazi. Omenjate, da vas je delodajalec večkrat pohvalil, zato bi lahko ta argument uporabili proti njemu v morebitnem sodnem postopku. Če bi lahko to potrdila tudi kakšna priča, še toliko bolje.

So pa taki sodni postopki običajno naporni in dolgotrajni, zato dvakrat premislite, ali je vredno tratiti vaš dragoceni čas in energijo za sodni spor s pritlehno direktorico, ki tako, kot deluje zdaj, verjetno ne bo mogla več dolgo. Slovenija je namreč majhna. Tako kot se dober glas širi v deveto vas, velja tudi za slab glas.