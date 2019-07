Partnerica me primerja z očetom. Pravi, da mu ne sežem do kolen

Otrok je ne bo spremenil

Zaskrbljenost in vprašanje na koncu sta povsem upravičena. Partnerica se vede precej neodraslo, nezrelo. Ne zmore se soočiti s težavami v odnosu in prevzeti svojega deleža odgovornosti. Izogiba se reševanju konfliktov, ker ni pripravljena na pogajanje, ampak trmasto vztraja pri svojem, zato je njen odziv vedno znova beg. Izsiljuje vas in vam pravzaprav grozi, da vas bo zapustila, če ne bo obveljala njena. Vede se kot razvajen otrok, kar tudi je. Verjetno sta ji mama in oče že od rojstva dopuščala, da je bilo vse po njenem. Nista ji postavila meja, ki so nujne za zdrav razvoj osebnosti. Zrasla je v egocentrično bitje, ki vidi le svoje potrebe. Ob vsakem nestrinjanju druge strani se počuti ogroženo in napadeno. Z ljudmi spretno manipulira, da obvelja njena. V razvajanju se je verjetno še posebno izkazal oče, ki vam ga stalno daje za zgled. Lahko se še tako trudite, njenega idealnega očija ne boste nikoli dosegli pa tudi noben drug moški ga ne bo. Pretirano jo je navezal nase in ji onemogočil razvoj v samostojno in odgovorno mlado žensko. Lahko bi ji rekli očkova hčerkica. Mama in oče še vedno ravnata napačno in podpirata njeno čustveno odvisnost. Njeni pobegi k njima ne rešujejo ničesar. K vam se vrne le še bolj opogumljena, da ravna prav. Deloma ste za to odgovorni tudi vi, ki ji prav tako ne zmorete postaviti meja. Ponižuje vas in manipulira, vi pa to sprejemate. Kaže, da imate tudi sami težave z odnosom do sebe. Mislim na vaše samospoštovanje in samopodobo. Še dobro, da se sprašujete, ali je smiselno ustvariti družino. Otrok je ne bo spremenil; bi se pač z njim zatekala k staršem. Zanjo bi bil le dodaten predmet manipulacije z vami. Partnerica se ne bo spremenila, če si ne bo sama močno želela, za to potrebuje uvid dejanskega stanja. Predlagajte skupen obisk strokovnjaka. Če bo odklonila, ne vidim dobre možnosti za vajin odnos. Sami se boste morali odločiti, kako naprej.