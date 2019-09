Olivia Newton-John z marihuano in upanjem na ozdravitev v 71. rojstni dan

Britansko-avstralska pevka, igralka in poslovna ženska Olivia Newton-John je danes dopolnila 71. rojstni dan. Legendarna Sandy iz muzikala Briljantina se že v tretje bori z rakom na dojki, predlani se je vrnil v četrtem stadiju.

Olivia Newton-John se je leta 1948 rodila v britanskem Cambridgeu, a se je družina pri njenih šestih letih preselila v Avstralijo. V pevsko kariero je zakorakala zgodaj, že pri 14. je bila del dekliške glasbene skupine, kmalu pa zakorakala po samostojni poti in leta 1971 posnela prvi solo album. Svetovno slavo ji je nato šele pri 30. prinesla vloga v Briljantini ob boku Johna Travolte, s katerim je ustvarila ikonični muzikal.

Preobrazba iz pridnega dekleta v drzno žensko, ki jo je njen lik Sandy doživel v filmu, je Olivia po uspehu prenesla tudi na glasbeno kariero, kjer je poslušalcem predstavila nekoliko bolj provokativno podobo, ki je navdušila kritike. Njeno skladbo Physical so skupaj z videom celo prepovedali na nekaterih radijskih postajah (v konzervativni ameriški zvezni državi Utah).

Po rojstvu hčerke leta 1986 se je zvezdnica pripravljala na ponoven naskok na glasbene lestvice z otrokom bolj prijaznimi sporočili, a nova podoba, ki jo je navdihnilo materinstvo, ni navdušila njenih poslušalcev. Nato je sledil še en šok, leta 1992 so ji odkrili raka na dojki, v istem tednu, ko je prejela diagnozo, pa ji je umrl tudi oče. Pevka se je pogumno spopadla z bolečo resnico in po zdravljenju, ki je vključevalo tudi delno mastektomijo, uspešno premagala raka, izkušnja pa je v njej zanetila ogenj, da se je pričela zavzemati za zgodnje odkrivanje te bolezni in podpirati številne raziskave na tem področju ter dobrodelne dejavnosti. V domačem Melbournu je tako odprla Olivia Newton-John Cancer Wellness and Research Centre, znova pa se je posvetila tudi glasbeni karieri, ki je po preboleli bolezni ubrala mnogo resnejšo in bolj umirjeno pot.

Olivia se je zadnja leta lotila tudi drugih poslovnih projektov, ustvarila je lastno modno linijo in lastno blagovno znamko vodke, ves čas pa tudi veliko koncertirala. Pred dvema letoma je bila zaradi bolečin v hrbtenici prisiljena odpovedati nekaj nastopov, ko so temeljite preiskave nazadnje le pokazale, da so bolečine posledica vnovičnega raka na dojki, pa je dokončno odpovedala koncertno turnejo in se osredotočila na zdravljenje. Raka, ki se ji je že razširil v križnico, so se zdravniki lotili z obsevanjem, pevka pa je ob moževi spodbudi zdravljenje kombinirala tudi z naravnimi terapijami. Njen soprog John Easterling namreč že desetletja zagovarja uporabo zdravilnih rastlin, v 90. je ustanovil celo zeliščarsko velnes podjetje. Čeprav ji uporaba drog nikoli ni dišala, je bila zaradi rakavih poškodb na hrbtenici neznosne bolečine prisiljena lajšati z morfijem. Z uživanjem kombinacije različnih primerkov medicinske konoplje, ki jih goji njen mož, pa je lahko kmalu povsem opustila morfij in bolečine premagala le z učinki marihuane.

Čeprav je tretja diagnoza raka (drugo je prejela leta 2013, ko je na ramenu zatipala bulo) za zvezdnico bila veliko bolj strašljiva, ugotovili so, da je bolezen napredovala že do četrtega stadija in so metastaze razširjene že v njenem kostnem tkivu, pa Olivia ne izgublja upanja v ozdravitev. »Gre za odločitev,« je nedavno povedala. »Ko se enkrat odločiš, da boš ozdravel, natreniraš možgane, da res mislijo samo na to,« je prepričana. »Zdaj se pogovarjam s svojim telesom in se mu zahvalim za vsak korak, ki ga naredi bližje k ozdravitvi. Pravzaprav se mu zahvalim za vse! Naučiš se ceniti stvari, ki si jih prej imel za samoumevne. To je bila zame velika lekcija,« še ugotavlja pevka.