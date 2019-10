Mimo table St. Denis. Prijava v hotelu Meurice. Resnični blišč. Petih zvezdic. Arkade Rue de Rivoli. Eccity neslišno drvi. Vonj meringe vetrnic. Nebroj makadamskih kockic. Za njimi Ritz. Place Vendôme. Parfum Boucheron. Maison Lancôme. Oh, brezčasni hotel Crillon. Concierge šarmanten. A la Alain Delon. Blizu palača para Macron. Mariannin bron. Louvre. Atrakcije. Instalacije. Umetniške provokacije. Muze. Liza. Ekskurzija. Mussee d'Orsay. Monet. Šepet. Ta Ljubezen. Prevert. Drevored Elizejskih poljan. Slavolok zmage. Kolešček z Louis Vuitton prtljage. Carousel in Eiffel. Nedaleč stran. Veličasten Grand Palais. Broška izgnanke Wallis. Na drugi strani Notre Dame. Marais. St. Germain. Jazz. Bolonjski gozd. Igrišča Roland Garros. Študentje v Sorboni. Ratatouille. Baguette. Karirast servet. Mandljev sorbet. Baretke. Otoček Île de la Cité. Najini mostovi. Najlepši številka devet. Pont Neuf. S klopcami. Za posedet. Območje Madeleine. Hiteče nune. Sveže magdalenice. Nedovoljeno prečkanje ulice. Nestrpni taxisti. V bistvu povsod isti. 300 stopnic. Konca ni. Nad mestom Sacre Coeur bedi. Moulin Rouge ozračje Montmartra vrti. Načrtno. Metro. Hitro. Montparnasse cemetery. Opraskano srce. Besede. Sartre. Simone de Beauvoir. L'Invitée. Bistro. Crepes. Premični praznik. Hemingway Ernest. Večerja v Kongu misli umiri. Zahvala v mislih. Svetovljanki. Heleni Draškovičevi. Starckovi prozorni naslanjači. Coq du vin. Veuve Clicquot. Francoski balkon. Velurski tapison. Gauloises blondes prižgan. Samaritaine zaprt zaman. Ladjica leno po Seni. Pisoarji na Rive Gauche zasedeni. Carla Bruni. Pardon, madame Sarkozy. Naključje v La Brasserie. Še harmonikaš onemi. Opera v soncu žari. Rue Scribe spomine obudi. Le Grande Interconti. Galerije Lafayette. 120 let. Fauchonovi makroni. Maxim's pralineji. Creme Brulle. Laduree. Ruta Hermes. Cartier panter. Faubourg Saint Honore in Avenue dela Montaingne. Chanel Gabrielle. Haute Couture. Luksuz. Fragonard. Dior. George Pompidou center. Miniaturni Rodinov Le Penseur. Nostalgični ugriz. Zavedno. Moj Pariz.