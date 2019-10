Lukas Zuschlag: V resnici sem vesel, če se zbudim brez bolečin

Ni prvič, da se podpisujete pod koreografijo, a tako pomembne vloge pri ustvarjanju baletne predstave še niste imeli, kajne?

V naši hiši sem že delal kot koreograf, ustvarjal sem plesne vložke za operne predstave, zdaj pa prvič delam baletno predstavo, ustvaril sem polovico koreografije. To je zame velik izziv in pomembna prelomnica v karieri.

Kot plesalec si pred premiero nervozen, a ko si koreograf, je vse drugače. Ko je čas, da predstava zaživi, si ti že vse oddelal in lahko le še gledaš.

Pod drugo polovico koreografije se podpisuje Francoz Jean Sébastien Colau.

Ja, gledalci bodo videli dva Brahmsova koncerta, za enega sem koreografijo ustvaril jaz, za drugega Jean Sébastien Colau. Na odru bodo štirje operni pevci in plesalci iz našega ansambla. Besedila skladb so v nemščini, a jaz sem se trudil, da jih ne bi poslušal, saj sem želel ujeti vzdušje vsake pesmi. Ko sem besedilom prisluhnil, sem ugotovil, da mi je kar uspelo. Glavna tema predstave je ljubezen, videli pa boste vinjete o novi ljubezni, ljubezni, ki je minila, prijateljstvu in ljubezni do sebe, ki je tako ali tako temelj, da lahko ljubiš drugega. Zelo zanimivi bodo tudi kostumi, saj so jih izdelali v trgovini Anselma, kjer uporabljajo vintage blago. Nisem namreč želel klasičnih baletnih kostumov, na odru sem hotel videti ulični slog, ki pa ima kljub temu rdečo nit.

Vas na odru ne bo?

Ne, tokrat sem koreograf.

Sprašujem zato, ker ste mi nazadnje v pogovoru dejali, da ste, ko ste v vlogi koreografa, na dan premiere veliko bolj nervozni, kot če v predstavi nastopate.

Res je tako. Tudi kot plesalec si pred premiero nervozen, a ko si koreograf, je vse drugače. Ko je čas, da predstava zaživi, si ti že vse oddelal in lahko le še gledaš.

Ni pomembno, ali se v avto usedem v Sloveniji ali v Avstriji, vedno imam občutek, da grem domov. Res imam srečo. V Avstriji živimo na vasi, zato tam ni dogajanja, je pa zelo lepo, seveda pa se vračam predvsem zaradi družine.

Kaj vas poleg Ljubezenskih valčkov še čaka?

Prav zdaj ste me ujeli na poti v Sarajevo, kjer gostujemo s predstavo Doktor Živago, nedavno smo imeli vsako jutro otroško predstavo Peter in volk, veliko dela imam seveda s koreografijo za predstavo, o kateri govoriva, novembra pa me čaka še ena premiera, in sicer Veliki Gatsby. Dela je veliko, a sem zelo motiviran, Ljubezenske valčke pa delam tudi z odlično ekipo, zato je vse laže.

Balet je nedvomno telesno izjemno zahteven in nekoč ste mi povedali, da imate kdaj kar malce slabo vest, če se zbudite brez bolečin. Je še tako ali ste do sebe kaj bolj prizanesljivi?

No, v resnici sem vesel, če se zbudim brez bolečin. (smeh) Je pa naše delo takšno, da pridejo obdobja, ko se vsako jutro zbudiš z njimi. Na to se navadiš in zato ti je res kar čudno, če te kdaj nič ne boli.

Plesalci pogosto zavarujejo svoje noge, ste jih tudi vi?

Ne, pa bi jih verjetno moral. (smeh)

Prihajate iz Celovca, v Sloveniji ste že petnajst let, čeprav ste najprej mislili, da boste ostali leto ali dve. Kje se danes počutite doma?

Ni pomembno, ali se v avto usedem v Sloveniji ali v Avstriji, vedno imam občutek, da grem domov. Res imam srečo. V Avstriji živimo na vasi, zato tam ni dogajanja, je pa zelo lepo, seveda pa se vračam predvsem zaradi družine. V Ljubljani pa so zdaj vsi moji prijatelji, sem le tu že 15 let.

Nekoč ste izjavili, da še razmišljajte v nemščini, če se ujezite, pa vam prej zleti iz ust kaka slovenska beseda. Je še tako?

(Smeh) Ja, čeprav zdaj večkrat opazim, da razmišljam v slovenščini, je pa odvisno, s kom govorim.

Katero slovensko besedo pa najraje uporabite, ko ste jezni?

Raje ne bi povedal. (smeh) Grde besede ne smejo biti zapisane v nobenem jeziku.





