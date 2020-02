Foto: Blaž Vatovec Jure Godler, voditelj

»Valentinovo, gregorjevo, vse! Premalo praznujemo praznike, ki nas zbližujejo. No, gregorjevo zbližuje predvsem ptiče, a vseeno. Tudi ljudje lahko postanemo kar poskočni tički. Valentinovo bom seveda praznoval tudi letos. Začel bom z nežno glasbo, bombonjero in steklenico penečega se vina, potem pa je vse odvisno od tega, kako hitro bo iz napihljive lutke ušel ves zrak. Razvajajmo se. To je moje geslo. Sem človek romantičnih gest, nekoč sem za neko dekle nekaj Shakespearovih sonetov v Menartovem prevodu prevedel nazaj v angleščino. Rad podarjam praktične stvari, to velja tudi za valentinovo, zato za ta praznik najraje podarjam kar svoje telo v celoti. Daleč najlepše darilo, ki sem ga dobil za valentinovo, pa je bil personaliziran predpražnik z mojimi inicialkami, ki sem ga izdelal in si ga podaril kar sam. Rad se imam. Premalo se imamo radi. Koga pa bomo imeli radi, če ne sebe?«



Aleš Novak, komik

»Zame je vsak dan valentinovo ali gregorjevo. Romantik je moje drugo ime, kar vprašajte mojo boljšo polovico. In če se bo začela nekontrolirano smejati, pomeni, da to drži. Valentinovo bom praznoval tudi letos. Ves dan, od jutra do poznega večera, se bodo vrstila sladka presenečenja. No, zvečer bom skočil v Novo mesto, ker imava s Perico predstavo, potem pa spet romantika. Razen če bo moja draga že spala. Potem bom pa gledal Netflix. Za valentinovo se tudi kupi kako malenkost, zakaj pa ne? Vrtnica je lepa pozornost, pretiravati pa ni treba. Razen če se moraš odkupiti za kako bedarijo, ki si jo naredil. Potem je bolje, da se doma prikažeš kar z ikebano.«

Foto: Marko Delbello Ocepek

Foto: Adrian Pregelj Jože Robežnik, voditelj

»Nisem ljubitelj valentinovega, ker imamo svoje gregorjevo in ker mi gre na živce, če mi oglaševalci poskušajo vsiliti, naj nekaj kupim. Ravno danes sem videl oglas, da je pametna ura primerno darilo za valentinovo. A se šalite? Sto evrov? To je povsem nesmiselno. Ko bi vsaj oglaševali doživetja. Jaz bom letos najverjetneje domov prinesel rože, in če bo šlo vse po sreči, kaj dobrega skuhal. Saj veste, ljubezen gre skozi želodec. No, zdaj vidite, da se tudi jaz ne morem povsem upreti potrošniškim pritiskom, volja je močna, hrbtenica pa šibka. (smeh)«