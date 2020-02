Brez spolne sle ne bi bilo ne mene in ne vas, dragi moji. Po vsej verjetnosti niti vaših otrok in vnukov ne. Zato bom danes brez ovinkov spregovorila o spolnosti, nosilki našega zdravja. Ni treba, da se, draga bralka in spoštovani bralec, strinjata z mano, nizala bom zgolj resnične primere in dejstva, kako zablokirana in potlačena spolna energija zavira oblikovanje zdravih partnerskih odnosov, odnos do sebe je patološki, mnogi odrasli zmorejo zgolj samozadovoljevanje, strastnega spolnega odnosa z žensko pa nič več.

Ženske se začenjajo počutiti neljubljene, nezaželene, podrta je njihova ženska samozavest, pa še spolno niso zadovoljene, zato se počutijo še toliko bolj opeharjene.

On je ne zmore zadovoljiti

Pri meni se oglasijo mnogi moški, ki jih je sram dejstva, da ne zmorejo zadovoljiti svoje partnerice. Imajo jih radi, živijo skupaj, a na spolnem področju je njuno zaupanje podrto, ona je nesrečna in zdi se ji, da ni privlačna svojemu moškemu, saj je ne zmore spolno zadovoljiti. Njegov ud kljub dolgotrajnemu draženju ni zmožen penetracije. Zakaj, povprašam. Pogosto dobim odgovor, da verjetno zato, ker ko je bil samski ali v prejšnji odtujeni zvezi in je vsak dan gledal pornografske filme, ob katerih se je samozadovoljeval, se je na svojo roko, da tako rečem, navadil. Vse, kar ni tako, kot je treniral mnoga leta sam, ga bega, ustraši se podzavestno, ne zmore erekcije, čeprav si svoje ženske neskončno želi. Hoče jo osrečiti in zadovoljiti tudi v spolnosti, in ko mu to nikakor ne uspeva, se počuti slabiča, dobi pekoč občutek krivde, da je slab moški, ki še izbranke ne more spolno potešiti. Kot mi poročajo njihove partnerice, imajo na začetku tovrstnega razmerja še veliko sočutja in razumevanja, da mu ne gre, pa saj se vedno potrudi in jo poskuša oralno zadovoljiti, a tudi na tem segmentu spolnega draženja je le malo moških, ki vedo, kaj ženska potrebuje, kaj jo res vzburi in pripelje do vrhunca.

Ona se počuti neljubljeno

Sčasoma in ob pogostih neuspešnih spolnih združitvah začnejo obupovati tudi one. Naj zapišem, da mnogi moški z erektilno disfunkcijo obiščejo ustrezne specialiste, a ti le redko potrdijo fiziološko pomanjkljivost ter jih napotijo na terapijo. Ženske se torej začenjajo počutiti neljubljene, nezaželene, podrta je njihova ženska samozavest, pa še spolno niso zadovoljene, zato se počutijo še toliko bolj opeharjene. Eden takšnih parov je iskal rešitve, se prilagajal, moški je celo poskušal rešiti zagato s famoznimi modrimi tabletami, a večjega učinka ni bilo, razen da ga je še dva dni kasneje močno bolela glava. Na uradnem in ilegalnem trgu resda obstaja mnogo preparatov in mazil, a dolgotrajnega učinka, ki bi imel za posledico dolgotrajno, strastno in polno njenih orgazmov združitev, ni. Po dveh letih mučenja ga je ona prevarala s sodelavcem, ki jo je med malico nekajkrat povabil na kavico. Z njim je doživela sladostrastne ognjemete užitka, v nekaj dneh spakirala stvari ter se preselila k njemu.

Preberite še: Top 10 svetovalnic: Težave v spolnosti

Kaj pa zanositev?

Drugi par s podobno težavo si želi otroka, a kako naj to izvede, če on nikakor ne more dokončati spolnega akta? Oba sta že obupana, prepiri se vrstijo, drug v drugega skačeta za vsako malenkost, nesrečna sta, četudi imata na prvi pogled vse, kar dandanes označuje uspešen in na zunaj srečen par: oba sta visokoizobražena in imata zelo dobro plačani službi, ona veliko potuje in se še naprej izobražuje, doma se igrata z razvajenima mucama, onadva pa se izgubljata v labirintih obtožb in iskanja rešitev. Vsak strokovnjak in terapevt jima svetuje drugače, tako da sta res že na koncu z živci in odnosom.

Prevara, ki to ni bila

Ko sem se poglobila v njuno zaupanje, ki je temeljnega pomena za zdrav partnerski odnos, se je izkazalo, da ga je ona pred mnogo leti, ko sta šele začela hoditi in sploh še nista bila v resni zvezi, prevarala s sošolcem s faksa. Njej se ni niti sanjalo, da je bil on takrat že popolnoma in noro zaljubljen vanjo in si jo je nekako že lastil kot svojo punco, a ji nikoli ni povedal, da ga je njena prevara zelo prizadela in podrla njegovo zaupanje v ženske. Trudil se je za njun odnos in ko je premagal svoje prepričanje, da ni dovolj dober, da bi drago lahko zadovoljil v postelji, sta sčasoma dosegala zadovoljujoče spolne odnose, zdaj imata hčerkico.

Vidite, kje vse se lahko skrivajo vzroki za našo nezmožnost strastne spolne predanosti in spolne zadovoljitve. V to kategorijo navsezadnje spada tudi prazen, odtujen in mrtev partnerski odnos, v katerem partnerja nimata intimnih odnosov že po več let! Ne čutita več medsebojne privlačnosti, saj nista sproti razreševala zamer, nesoglasja so se kopičila in s tem zamerljivost, ki se je kazala v maščevanju na področju spolnosti in njene odtegnitve. Oziroma sta odnos pripeljala do točke, ko sta se v partnerstvu obravnavala kot sovražnika, in ne kot partnerja.

Izzivov s sabo imamo vsi zelo veliko, vprašanje je, koliko si upamo sami sebi pogledati iskreno v oči in si priznati, da smo vsi spolna bitja. Naša samozavest in vrednost deloma izvirata tudi iz tega, da smo spolno sprejeti in potešeni, ljubljeni in objeti. Da se lahko naslonimo na dragega in da ga znamo tudi me ženske brez komentarjev nežno prižeti na svoje prsi in mu zašepetati, da bo vse v redu.

Potrebuje poljube in objeme

Zavezništvo in sodelovanje sta izjemnega pomena tudi na področju intimnosti. Oboji, moški in ženske, smo polni spolnih hormonov, potrebujemo mokre in dolge poljube, tesne objeme, dolgo in strastno predigro ter ognjemete užitka. Velja za oba! In oba se potrudita, da drug drugemu brez sramu ali zadržkov nudita tisto, kar vam ustreza in da vesta, da se s tem lahko osrečita. V postelji res ne bi smelo biti skrivanja in zanemarjanja osnovnih in naravnih potreb po spolnosti, kar je definiral že starodavni psiholog Maslow v piramidi človekovih potreb.

Vprašajte se, ali se dovolj iskreno posvečate lastni spolni energiji in potrebam, ki vas lahko vodijo v zdrav partnerski odnos. Kot sem že večkrat zapisala – brez naklonjene spolnosti ni kakovostnega partnerskega odnosa in posledično pristaneta v mlačnem ter zatohlem odnosu sostanovalstva.

Ne obešajte se na tabuje, predsodke in prepričanja, da spolnost res ni pomemben segment življenja in odnosa v partnerstvu. Prepričana sem, da ste med branjem ugotovili, da je še kako pomemben ter da boste še nocoj pristopili k svoji dragi ali dragemu, ga ali jo objeli in popeljali v romantično opremljeno spalnico. No, ali kam drugam, saj ni nujno, da se vedno ljubimo zgolj v postelji. Kar pogumno in ponavljajoče užitke vam želim in privoščim!

* Avtorica prispevka je pravkar izdala novo knjigo, tretjo po vrsti iz cikla Na kavču v svetovalnici. Nosi naslov Iskreno o intimnosti. V njej osvetljuje težave posameznikov in parov na intimnem, torej spolnem področju. Dosegljiva je po telefonu 031 666 168 ali pa ji pišite: info@svetovalnica.si.