Klavdija Miko: Mladost (naj ne bo samo) norost

Brez zadrege, kaj prinese jutri? V prepričanju, da se jim nič ne more zgoditi? Res?!

Rezultat je, da imamo v Sloveniji po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) veliko spolno prenesenih okužb, predvsem genitalnih bradavic, drugih okužb s humani papilomskimi virusi (HPV) in klamidijskih okužb. »Zakaj se mladi, ki vstopajo v spolno aktivno življenje, vedejo tvegano in ne zaščitijo s kondomom, čeprav so cenovno dostopni in dosegljivi na skoraj vseh običajnih prodajnih mestih, tudi nam ginekologom ni povsem jasno,« je odkrita Sonja Levak Hozjan, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva, o tem, zakaj uporaba kondoma ni ustaljena navada. »Mladi še vedno mislijo, da je prekinjen odnos ustrezna zaščita pred zanositvijo, kar nikakor ne drži, saj to zanje ni prav nobena zaščita in tudi ne zaščita pred okužbami s spolnimi boleznimi.«

Prezgodnji spolni odnosi in posledično veliko menjavanje spolnih partnerjev zanesljivo puščajo posledice. Vzroki za neplodnost pri mladih ženskah so največkrat v neodkriti in nezdravljeni spolno prenosni okužbi s klamidijo.

Sogovornica za Ono poudari, da odločitev za spolnost (ki je seveda užitek) pomeni tudi veliko odgovornost za svoje zdravje in zdravje partnerja. Vendar, ali so mladostnice in mladostniki pred 17. letom čustveno (in telesno) dovolj zreli, da zmorejo tako »breme«? V vednost: vprašanje o najstnicah in najstnikih smo ji postavili zato, ker raziskave med slovenskimi srednješolci kažejo, da mladi (med spoloma ni bistvenih razlik) zgodaj začenjajo imeti spolne odnose – skoraj četrtina dijakov prvega letnika in dobra polovica dijakov tretjega letnika sta jih namreč že imeli.

»Mladi zagotovo ne razmišljajo o tem, da bi sedanje spolno vedenje pustilo trajne posledice na zdravju. Skrbi jih le nezaželena nosečnost, mladostnice, denimo, si izmenjujejo mnenja, da morda zaradi jemanja tabletk za kontracepcijo kasneje ne bodo zanosile, kar nikakor ne drži. Prezgodnji spolni odnosi in posledično veliko menjavanje spolnih partnerjev zanesljivo puščajo posledice na nezreli sluznici spolovila mladostnice, saj je dovzetnejša za vnetja. Vzroki za neplodnost pri mladih ženskah so največkrat v neodkriti in nezdravljeni spolno prenosni okužbi s Chlamydio trachomatis (klamidija povzroči tretjino spolno prenosljivih bolezni), po vnetjih jajčnikov in komplikacijah po prekinjeni nezaželeni nosečnosti,« ve Sonja Levak Hozjan. In posvari: »Razočaranja ob neustreznih partnerjih, brez vsebine in prihodnosti v odnosih, ter razhodi, ki zmanjšujejo samozavest posameznikov, lahko vodijo v zlorabo telesa za spolne usluge, večajo možnost za neuspehe med izobraževanjem in povečujejo uporabo oziroma zlorabo alkohola in drugih opojnih substanc.«

Starši se moramo še kako zavedati, da prepoved nima nobenega učinka. Mlade je treba z zdravo in odgovorno spolnostjo seznaniti pravočasno, in ne šele ko se mladostnik ali mladostnica vrne z izkušnjo prve spolnosti.

V sodobnem svetu, kjer ima vsakdo informacije vsak trenutek na dlani (ali pa ravno zato, ker so mnoge dvomljive, če ne napačne), vedo mladostnice in mladostniki o varni spolnosti premalo. To je dejstvo. »Konkretna in pravočasno podana spolna vzgoja v šolah zadnjim generacijam odraščajoče mladine zelo manjka,« se strinja Sonja Levak Hozjan. Sogovornica opozori tudi na starševsko vlogo, ki je z vso odgovornostjo vred in še posebno pri odraščajočih otrocih gotovo daleč najžlahtnejša vsebina v življenju staršev – tudi v njenem. »Opraviti moramo svojo dolžnost vzgoje. Mladi, ki staršem zaupajo, in starši, ki so vešči pogovorov s svojo odraščajočo mladino, ne bodo imeli težav. Kjer med starši in otrokom ni iskrenega zaupanja in kjer je eden od staršev sam preživel slabo spolno izkušnjo v mladosti, je dosti teže. Vendar je spodbudno, da se zadnja leta že nekoliko bolj pogovarjajo o spolnosti s svojimi najstniki, kot so se še pred desetletjem. Starši se moramo še kako zavedati, da prepoved nima nobenega učinka. Mlade je treba z zdravo in odgovorno spolnostjo seznaniti pravočasno, in ne šele ko se mladostnik ali mladostnica vrne z izkušnjo prve spolnosti. Nekatere stvari je treba ponoviti večkrat, naj jim zlezejo pod kožo. Jih opozarjati na varno spolnost, uporabo kondoma pri vseh oblikah spolnih praks – tudi pri oralnih spolnih odnosih. Zelo pomembno je opozarjanje na uporabo zanesljive kontracepcijske tabletke ali obročka za preprečitev nosečnosti. Obzirno jim je treba predstaviti tudi oblike spolnega nasilja, ki ni le spolni odnos brez privolitve, ampak tudi otipavanje, spolno ogovarjanje, neprimerno spolno vedenje, tudi razkazovanje.«