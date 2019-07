Resda so na Otoku poletne temperature bolj prijazne kot pri nas, a Britanci letos niso ušli vročinskemu valu, ki je v Londonu temperature dvignil na kar 32 stopinj Celzija. Nič čudnega torej, da je kraljica Elizabeta II. naročila okrepitev, saj je zaradi imenovanja novega britanskega predsednika vlade monarhinja morala preložiti počitnikovanje na Škotskem. Na prijetno naravno klimo gradu Balmoral bo morala tako še malo počakati, je bilo pa zato potrebno ohladiti prostore, v katerih sprejema pomembne goste. Kako bi vendar bilo, če bi se kraljica in visoki uradniki potili med slovesnim rokovanjem?

Med včerajšnjim obiskom nekdanjega britanskega zunanjega ministra Borisa Johnosna, novoizvoljenega vodje konservativne stranke, ki ga je Elizabeta II. imenovala za novega predsednika vlade (na položaju je nasledil Thereso May), so sokolje oči kraljevih poznavalcev opazile novo pridobitev v Buckinghamski palači. V kotu pri kaminu za kraljico je namreč stal najnovejši ventilator britanske znamke Dyson, ki je kupcem na voljo tudi pri nas, če so seveda pripravljeni zanj odšteti nekaj več kot 500 evrov.

Ventilator je namenjen tako hlajenju kot segrevanju prostora, čisti pa celo zrak in iz njega odstranjuje alergene, bakterije ter vonjave. Elizabeta II., ki je pred tem prisegala na več kot desetkrat cenejše napravice, gre očitno rada v korak s časom, saj Dysonov ventilator zmore veliko več kot tisti navadni za 30 funtov, ki jih je prej uporabljala v gradu Windsor. Filtriranje zraka bo verjetno navdušilo tudi Harryja in Meghan, ki kot novopečena starša gotovo gledata na zdravje dojenčka (še pred rojstvom Archieja sta njegovo sobico prepleskala s človeku prijaznimi veganskimi barvami), podpiranje domačih znamk pa je v navadi kraljeve družine, tako da so bili pri podjetju nedvomno veseli nepričakovane reklame, ki pa utegne prinesti težave. Če pogledamo na pretekle trende, se namreč lahko hitro zgodi, da bo zaloga ventilatorjev pošla, saj na Otoku mnogi tako vneto sledijo kraljevi družini, da posnemajo in pokupijo vse od otroških čeveljcev, ki jih nosijo princesa Charlotte, princa George in Louis ter Archie, do oblek, ki si jih nadeneta vojvodinji Kate in Meghan. Vročinski val, ki danes preti, da podre temperaturne rekorde v Veliki Britaniji (tamkajšnji vremenski urad se boji, da bo živo srebro preseglo 38 stopinj Celzija) pa bo gotovo še vzbudil zanimanje za ventilatorje med otočani.