Denimo, koliko sta odštela za poroko. Če sta na dan zaobljube odštela pravo premoženje, to menda ni najboljši znak, kaže zanimiva ameriška statistika. Kdor za usodni da odšteje pravo premoženje, boste prav toliko odšteli za ločitev, kažejo nekateri podatki. Kdor se je poročil z malo načrtovanja in med skromnim obredom, obkrožen le z najbližjimi, ima menda več možnosti za srečo v ljubezni. Kakšne so vaše izkušnje?









V sodobni družbi spletne zmenkarije niso nič nenavadnega, in kot kaže, tudi nič slabega. Kdor je partnerja spoznal online, ima menda več možnost za dolgotrajen uspeh zveze kakor tisti, ki so korakali po klasični poti. Zakaj, ne ve nihče. Prav tako pa imajo več možnosti za uspeh tisti, ki niso dejavni na družabnih omrežjih. Statistike kažejo, da družabna omrežja pogosteje uporabljajo tisti, ki so nesrečni v svojem zasebnem življenju.









Pari, ki radi skupaj gledajo filme in si delijo okus glede žanrov, bodo skupaj zelo dolgo, kaže statistika. Strokovnjaki domnevajo, da si mnogi prek filmskih junakov pogosteje upajo priznati slabosti in strahove, filmi tako menda spodbujajo potrebno komunikacijo. Tako je sreča tudi na strani tistih, ki se zmorejo pogovarjati tudi o nepomembnih stvareh. Se nasmejati šali, biti otročji. Smeh je pol ljubezni!









Če med pogovorom raje uporabljate dvojino kakor ednino, ste na dobri poti do dolgotrajne zveze. Tako partnerju dokazujete, da je v vašem življenju izjemno dragocen in prisoten na vseh področjih. Pa ne le prek slovnice, partnerja se morata drug drugemu pokloniti tudi neposredno. Če se občudujeta, si to morata povedati. Ne skoparite s pohvalo!









In niti ne s prostim časom. Kdor svoj prosti čas deli s partnerjem in uživa v skupnih hobijih, je zanesljivo na poti do velike sreče v ljubezni.