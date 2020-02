Čeprav je Vera prav dobro vedela, da njeno ljubezensko razočaranje ni v ničemer spektakularno, je bilo njeno. Po treh letih znova iskati moškega se ji je zdelo naporno, a vedela je tudi, da ljubezen sama nikomur ne hodi na vrata. Kdor bi jo takoj po razvezi vprašal, ali nekdanjega moža še vedno ljubi, bi v odgovor dobil ne samo jasen da, temveč tudi bolj usodne izpovedi, kot recimo »on je edini pravi zame«, »nikogar ne bom ljubila tako, kot sem ljubila njega« in podobno. A ko je začetni šok zaradi prevare počasi izgubljal moč, so se ji v sanje prikradla spoznanja, da je ob njem ne samo životarila, temveč da njun zakon, roko na srce, ni bil ravno primer predane ljubezni. Še posebno zato ne, ker se jima je otrok »zgodil«, no, vsaj tako si je govorila, poroka pa je bila bolj kot kaj drugega pritisk Miloševe versko blazne matere. Ampak to je najbrž normalno, da se ljudje na tak način najdejo skupaj, si je mislila.

Ujela sta se tako močno, kot da sta se rodila drug za drugega. Delila sta si zamisli, kako bi lahko preživljala skupne dneve, zaupala mu je vse svoje strahove, on pa ni nikamor pobegnil. Samo bil je tam na drugi strani zaslona, ji napisal, da jo razume, da je zdaj varna, da prihaja njen čas.

Nov moški

Svit73 je bil prvi moški, ki je zanjo pokazal resnično zanimanje. Po nekaj začetnih oblačkih v klepetu, ki so se napolnili s črkami hip zatem, ko je postavila piko svojemu zapisu njemu, je začela njena obramba počasi plahneti. Čutila je, da je na drugi strani moški, ki v njej vidi nekaj posebnega. No, priznati si je morala, da ji to godi, saj si je tudi v zakonu z Milošem vedno govorila, da mora samo še malo potrpeti, da to zmore, kajti tisto finalno darilo, pohvala za njena prizadevanja, prihaja kaj kmalu. In z vsakim dnem je slutila, da je Svit73 prav to.

Romantični pianist

Očarljiv romantik, uglajen gospod, kot je bilo videti na fotografijah, pianist celo v prostem času, sicer pa podjetnik. Ujela sta se tako močno, kot da sta se rodila drug za drugega. Delila sta si zamisli, kako bi lahko preživljala skupne dneve, zaupala mu je vse svoje strahove, on pa ni nikamor pobegnil. Samo bil je tam na drugi strani zaslona, ji napisal, da jo razume, da je zdaj varna, da prihaja njen čas. Očaran je bil nad njeno zbirko porcelanastih punčk in poznavanjem francoskih šansonov. Prebirala mu je svoje pesmi, on pa njej pošiljal slike s potovanj in jo spraševal, kdaj vendar si lahko vzame dopust, da bosta skupaj odšla na toplo. Če bi rekli, da je hodila po oblakih, bi rekli premalo. Bila sta si prva misel zjutraj in zadnja zvečer. V obdobju, ko je klepetala z njim, je nekajkrat na teden pozabila skuhati večerjo za mulca, postopala je po stanovanju kot utelešenje najbolj eterične vile. Končno je bila srečna. Tako živa, kot ni bila še nikoli. Dogovorila sta se, da se vendarle srečata v živo. Bil je že skrajni čas, saj gresta vendar za božič v Dominikansko republiko, pomladi pa na Sejšele. On časti.

Preberite še: Izpoved bralke: Česa sem se naučila, ko sem imela moške samo za seks

Srce, blazno mi je žal

Bil je petek. Ob sedmih zvečer naj bi se dobila pred Prešernovim spomenikom. Ni ga bilo. Čakala ga je uro, dve. Domov je odšla obupana, reveža je gotovo povozil avto. Doma je prijateljici Jani v solzah povedala, da se ne javlja na telefon, da je gotovo umrl. Jana jo je prosila, naj ji pošlje nekaj njegovih fotografij, kar tako, da končno vidi to krono stvarstva, tega Svita. Medtem mu je Vera poslala še elektronsko pošto. Google ji jo je vrnil, saj naslovnik ni bil znan. Čudno. Čez 10 min tisti slavni facebook ping obvestila. Prijateljica: »Srce, blazno mi je žal, ampak google reverse image search mi je pravkar sporočil, da je tvoj Svit fotke sunil nekemu ukrajinskemu manekenu. Svit ne obstaja. Svit je neki debil s preveč cajta. Očitno. Zlorabil te je.«

Vera je preživela, jasno. A ta udarec, to zna še danes povedati, jo je uničil bolj kot Miloš. Njemu ni dala veliko sebe, zato ni veliko izgubila. Svit73 pa je v treh tednih dobil vse, je verjela. In s svojo prevarantsko identiteto vzel tudi velik del – Vere.