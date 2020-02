Izpoved bralca: Imam jo rad, a si poroke res ne želim

Iskren pogovor na prvem mestu

Spoštovani gospod Grega,

moje mnenje je, da bi se morala s partnerico iskreno pogovoriti, kaj poroka komu pomeni. Ko partnerici omenjate razlog, zakaj se ne želite poročiti, ji pravzaprav sporočate, da ne verjamete v vajino dolgotrajnost ali bolje rečeno večnost, kar jo mora zelo plašiti. Posledično si bo poroke želela bolj in bolj, saj si želi verjeti in tako vzpostaviti varnost duše – da si želite, da se vajin odnos ne bo nikoli končal.

Ni nezanemarljivo dejstvo, da poroka v svetu pomeni veliko in prav posebno zavezo, ki je pomemben korak v razvoju intimnega, globokega in predanega odnosa. Namreč šele jasna razmejitev para od drugih potencialnih partnerjev in tudi od primarne družine odpira prostor za razvoj omenjenih področij odnosa. Sam obred poroke je ena najmočnejših priložnosti, ob kateri lahko partnerja spoznata in tudi razširita svoje vezi z izvirno družino. V poroko je prav posebno vključeno vse, kar imata, kar sta in tudi kar sta bila. Ne nazadnje je veliko večja možnost, da bo odnos trajal, če si to želimo, če v to verjamemo in si za to prizadevamo, kot če dvomimo in nas je strah, kako bo, ko se bo odnos končal.