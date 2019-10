Gwen Stefani praznuje abrahama. To so njena 3 pravila za mladosten videz

Na današnji dan leta 1969 se je v Kaliforniji rodila Gwen Stefani. Slovita ameriška pevka in ustanoviteljica ter vodilni vokal zasedbe No Doubt, ki je sredi devetdesetih kraljevala na pop sceni s številnimi uspešnicami, kot so Don't Speak, Just a Girl, Hey Baby in It's My Life se je leta 2004 odločila kreniti na samostojno glasbeno pot, ki ji je le še okrepila slavo in prinesla številna priznanja.

Zvezdnica se je leta 2002 poročila z britanskim glasbenikom Gavinom Rossdalom, s katerim ima tri sinove, a sta leta 2015 naznanila ločitev. Kmalu po razhodu se je njeno srce vnelo za country glasbenika Blaka Sheltona, ki ga je spoznala med snemanjem oddaje The Voice. Blake, ki iz prejšnjega zakona s country glasbenico Mirando Lambert nima otrok, je zelo dober oče Gweninim fantom, je priznala pevka.

Zaljubljenca bosta kmalu praznovala četrto obletnico, odkar sta postala par, čeprav sta kot glasbenika zaprisežena različnim žanrom, pa sta skupaj že ustvarila nekaj glasbenih duetov. Morda je recept za njuno srečo prav ta, da oba, sicer velika ameriška zvezdnika, pred prvim srečanjem še nikoli nista slišala drug za drugega. Iskrica med njima je torej preskočila kot med navadnimi smrtniki.

Sveža zaljubljenost pa je tisto, čemur pevka pripisuje največ zaslug za svoj mladosten videz. Pri 50 namreč še zdaleč ne kaže svojih let. »Ljubezen je facelift!« je dejala v intervjuju z britanskim voditeljem Jamesom Cordenom. Seveda pa pomagajo tudi strogi lepotni ukrepi.

Gwen je denimo zaprisežena uporabnica kozmetike z zaščitnim faktorjem, ki ščiti njeno kožo pred negativnimi vplivi sončnih žarkov in jo ohranja porcelanasto. Ker si že vso svojo kariero lase barva platinasto blond, je posebej previdna tudi pri negi las, najraje si jih umiva z mehko vodo, na njeno željo je tako Blake na svojem ranču v Oklahomi namestil napravo za mehčanje vode. Čeprav je ljubiteljica močnega ličenja, pa se zaveda, da mora koža tudi počivati. »Moja obraz mora biti ponoči čist in zadihati, saj mu čez dan res ne prizanašam,« je priznala pevka.