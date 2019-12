Fant si pri 22 želi poroke in otroka, jaz pa še ne

Premaknite se

V življenju srečamo mnogo žensk ali moških, ki so resni, delavni in odgovorni (tako ste označili fanta), a nam še na misel ne pride, da bi bili lahko naši življenjski partnerji oziroma partnerice. Lastnosti so seveda pozitivne in želene, vendar so same po sebi premalo, da bi iz njih lahko vzkalila ljubezen. Manjka torej močna sila, ki dva motivira, da ustvarita skupno življenje in delita dobro ter slabo. Za dolgoročno uspešno zvezo so pomembni tudi skupna življenjska vizija, vrednote in stališča. Omenim naj še zaupanje in iskrenost kot nepogrešljiva temelja zdravega partnerskega odnosa.

S fantom sta skupaj šest let. To pomeni, da sta se zaljubila pri vaših šestnajstih, fant najbrž ni bil dosti starejši. Kot pri vseh mladostniških ljubezenskih zgodbah je šlo tudi pri vama predvsem za močno telesno, torej spolno privlačnost, ki jo radi zamenjamo za ljubezen. Posebno zaljubljena dekleta pogosto sanjarijo o svojih privlačnih fantih in jim slepo pripisujejo vse lastnosti, za katere želijo, da bi jih res imeli. Sčasoma pa zaljubljenost mine, spolna privlačnost popusti in ostane navada biti skupaj. Dekle in fant se zagledata v drugi luči, začnejo se prepiri in najboljša rešitev je, da se razideta in nadaljujeta vsak svojo pot dozorevanja v odraslo žensko in moškega.

Približno takšna je tudi vajina zgodba. Fanta ste prevarali, ker vas spolno ne privlači več, kar priznavate. Tudi ljubite ga ne in niste iskreni do sebe in do njega, ker ste mu to zamolčali. Ali mislite, da je mogoče zvezo graditi na temelju prevare, neiskrenosti in nezaupanja? Poleg tega imata povsem različno predstavo o življenju. Fant bi vas rad videl za štedilnikom, vi si želite sproščenega študentskega življenja in žuriranja. Za zakon in starševstvo ste res še precej mladi, predvsem pa osebnostno nezreli. Zato se posvetite študiju pa tudi zabavi, vendar pazite, da vas ne zanese preveč. Brezvoljnosti in občutka dušenja se boste znebili, ko se boste sposobni izmotati iz klobčiča samoprevar in se odkrito pogovoriti, najprej s seboj, potem še s fantom. Storite to čim prej in se premaknite z mrtve točke. Če boste ravnali prav in v skladu z notranjimi potrebami, se vam bo življenjska radost kmalu povrnila.