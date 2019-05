David Urankar in Ajda Rotar Urankar: Vsi fantje bi bili ljubosumni ob taki ženski

Nedavno sta na družabnem omrežju delila fotografijo iz mladosti in pripisala, da sta se spoznala na treningih atletike. Kako se spominjata tistih časov?

Ajda: Uh, zdi se že zelo dolgo nazaj, a se prvih trenutkov zelo dobro spomnim. David mi je takoj padel v oči. Vedno sem mu v šali govorila, da ima najlepše roke na celem stadionu. No, pa saj je bilo to res. Ta njegov pogled in šarmantnost sta me povsem očarala. Zdelo se mi je celo predobro, da bi bilo res, zato sem na najino zvezo od začetka gledala z malo varnostne razdalje.

David: Spomnim se punce, ki se je nekega popoldneva pojavila na stadionu in je od tistega trenutka dalje nisem več spravil iz misli (smeh). Spomnim se tudi, da sva se zmenila, da se dobiva po treningu in sem jo nekajkrat čakal zaman(smeh). Ampak se je vztrajnost izplačala!

Ajda: Davidu sem že po nekaj zmenkih povedala, da bom šla čez dobre pol leta na triletni študij v Anglijo in da najina zveza tega verjetno ne bo zdržala. Šele ko sem potem zares šla, sem se zavedla, v kaj sem se spustila.

Kdo je naredil prvi korak?

Ajda: To je večna debata. Jaz trdim, da sem bila to jaz, David ima pa svojo plat zgodbe.

David: Jaz vztrajam pri tem, da sem dal po treningu pobudo za skupen »iztek«, tudi za pijačo se mi zdi, da je bila moja ideja.

Ajda: Priznam, da se podrobnosti ne spomnim, a sem precej prepričana, da sem jaz predlagala, da greva na pijačo. Ta pijača je bila dejansko zeliščni čaj nek petek zvečer, po tem ko sva imela oba zelo resen trening in sva bila povsem izmučena. Ravno obratno od romantičnih filmskih zgodb je bila to precejšnja polomija.

Skupaj sta že dolgo časa, sta imela tudi kako krizo?

Ajda: Na začetku sem omenila, da se mi je zdelo predobro, da bi bilo res. S tem v mislih tudi nisem hotela prilagajati svojih ciljev v življenju. Davidu sem že po nekaj zmenkih povedala, da bom šla čez dobre pol leta na triletni študij v Anglijo in da najina zveza tega verjetno ne bo zdržala. Šele ko sem potem zares šla, sem se zavedla, v kaj sem se spustila. Bila sem noro zaljubljena vanj in razdalja je to še bolj potrdila. Na trenutke mi je bilo – no, mislim da obema – res težko. Ves prislužen študentski denar sva takrat porabila, da sva letela eden k drugemu, še dobro, da so takrat pri nas že obstajali nizkocenovni ponudniki letov. En vikend sem letela jaz v Ljubljano, drug vikend David k meni, tretji vikend pa sva bila vsak zase. S časom ni bilo nič lažje. Zelo dobro se spomnim, kako so mi lile solze po obrazu le nekaj tednov, preden sem diplomirala. Takrat se namreč nisva videla kar dva meseca, da bi lahko študij dokončala pravočasno. Nikoli pa nisva imela takšne krize, da bi razmišljala, da greva narazen. Bila je le res močna bolečina z jasnim ciljem.

David: Takrat na to nisva gledala tako, a je ta težka izkušnja prinesla tudi nekaj izredno pozitivnega – oba sva spoznala, kako dragoceni so trenutki, ki jih lahko preživiva skupaj. To nama je ostalo še danes, zato se na primer ne prepirava zaradi nesmiselnih stvari, oziroma veva, kaj so tiste res pomembne zadeve v življenju. Kadar se ne strinjava, si to poveva takoj, kdaj tudi bolj naglas, a zelo jasno nama je, da so take zveze, kot je najina, neprecenljive, zato veva, kaj je tisto, zaradi česa se je dejansko vredno spreti.









Ajda, o vas vemo manj kot o Davidu, ste pa oblikovalka, kajne?

Ajda: Ja, oblikovanje je bila vedno moja strast. Kot najstnica sem se nagibala k oblikovanju avtomobilov – no, sedaj sem pa poročena z voditeljem avtomobilistične oddaje – a sem se po študiju bolj usmerila v grafično oblikovanje. Zaposlena sem v Celtri kot produktna oblikovalka uporabniških vmesnikov, ob večerih in vikendih pa oblikujem bolj fizične stvari, imam namreč svojo znamko za najmlajše, Minimellows, kjer v spletnem butiku prodajam skrbno ročno narejene ninice iz najboljših in izredno mehkih materialov.

David: Lahko dodam le, da je Ajda najbolj delavna, odločna in disciplinirana oseba daleč naokoli. Dobila je tudi angleško študentsko nagrado YCN in bila pri 23. letih umetniška direktorica ene od največjih slovenskih oglaševalskih agencij. Da o vedno novih idejah in projektih sploh ne začnem (smeh).

Ajda, David je maneken in voditelj, ste si vi želeli pozornosti medijev ali vam je bilo to kdaj odveč?

Ajda: Na začetku sem se tega rahlo otepala. Z Davidom nisem hodila na dogodke, prav tako se v medijih nisva pojavljala skupaj. Ta scena mi ni bila preveč privlačna. S časom pa so se stvari spremenile, spoznala sem, da so tudi na tej sceni določeni ljudje, v družbi katerih se res dobro počutim. Tako sva recimo na enem izmed tednov mode v Ljubljani spoznala člana FB Acrobatics Filipa Kržišnika in njegovo Nino, za njiju res lahko rečem, da smo postali pravi prijatelji. Pravzaprav se s pozornostjo medijev nisem kaj veliko ukvarjala, bolj mi je bila pomembna družba. A spoznala sem, da tako je kot v vsaki službi tudi tukaj še kar nekaj ljudi, ki so res super, zato se veselim dogodkov, kjer se srečamo.

David: Tak kot sem na ekranih, sem tudi doma. Tako se mi ni treba obremenjevati, da bi me kdo videl v drugačni luči, ki bi jo skrbno skrival.

Ko vaju vidimo na fotografijah ali na televiziji, nasmeh nikoli ne zapusti vajinega obraza. Je res vedno tako? Kaj se zgodi, ko se spreta? Kdo prvi popusti?

Ajda: Pozitiven pogled na življenje sem odnesla od staršev, David pa je to dvignil še na višjo raven. Če je situacija še tako slaba, se vedno odzove s pozitivno energijo in vse je takoj lažje. In ogromno tega je prenesel tudi name. V življenju se preveč obremenjujemo. Seveda so trenutki in stvari, ki nam izbrišejo nasmeh na obrazu, a pomembno je, da jih ločimo od teh povsem običajnih neprijetnosti. Ko se spreva, David navadno izbere bolj pametno odločitev, pove svoje mnenje in odneha, jaz pa sem tisti trmasti oven, ki se potem kdaj še sama sebi smejim, kako trapasta sem.

David: Končno imam napisano potrditev (smeh).

Kaj pa ljubosumje? Oba sta privlačna človeka, ki se veliko gibljeta med ljudmi, pripadniki nasprotnega spola pa gotovo niso imuni na vajine čare …

Ajda: Mislim, da David nima takih skrbi, Slovenija je še zlasti polna lepih deklet, tako da na tem področju niti približno ne izstopam tako kot on. Kar se tiče pa mojega ljubosumja, pa se mi zdi, da bi bilo nesmiselno, saj je David v treh letih mojega študija, pri svojih dvajsetih, ko nas najbolj razganja, nenačrtno prestal najtežji test. Zdi se mi, da malo zdravega ljubosumja ne škodi, a poudarek je na »zdravega«. Če mu ne bi povsem zaupala, bi bila verjetno težava v čem drugem in ne v tem, da izgleda kot pač izgleda.

David: Skromnost je lepa čednost, ampak tudi jaz sem kdaj ljubosumen, kot bi bili verjetno vsi fantje ob takšni ženski. Sva pa že od začetka šla v odnos z iskrenostjo in zaupanjem, kar zelo olajša zadevo.

Vemo, da imata oba rada šport, kaj pa druge prostočasne dejavnosti? Je kaj, kar je samo Ajdino in kaj, kar je samo Davidovo?

Ajda: Uh, sem morala kar malo pomisliti, a je prvih deset stvari, ki mi jih je padlo na pamet, povezanih s športom. A šivanje Minimellows ninic šteje? Potem gotovo to. Ostale stvari, od potovanj do tajskih masaž, pa počneva skupaj. No, morda še to, z najboljšima prijateljicama iz srednje šole se enkrat na leto odpravimo same na podaljšan vikend oddih.

David: Košarko igram brez Ajde, ali to šteje? In Igro prestolov pogledam sam (smeh).









Na družabnih omrežjih brez težav delita trenutke iz zasebnega življenja, vaju je kdaj strah, da spuščata ljudi preblizu? Imata s tem tudi kake slabe izkušnje?

Ajda: Nimava česa skrivati, a vseeno deliva po pameti, tisto, kar se nama zdi primerno. Kakšnih slabih izkušenj nimava, zgodi se le, da se najde kdo, ki z veseljem raztresa z negativno energijo, a to je tako tudi v vsakdanjem življenju, ne samo na družabnih omrežjih. Na takšne stvari sem dokaj imuna, se mi zdi škoda za to izgubljati čas in energijo.

David: Saj tudi mediji kdaj stvari napišejo čisto po svoje, pa naju to ne gane kaj dosti, ker če veš, da ni res, te ne more prizadeti. Zaradi svoje službe sem tako ali tako izpostavljen javnosti. To sicer ne pomeni, da nimam zasebnega življenja, a tak kot sem na ekranih, sem tudi doma. Tako se mi ni treba obremenjevati, da bi me kdo videl v drugačni luči, ki bi jo skrbno skrival. In tudi z Liamom in Ajdo gremo seveda v center mesta na sladoled in se ne skrivamo.

David: Tudi Liam ima svoj varčevalni račun in čeprav se tega ob zabavanju na fotografiranjih niti ne zaveda, mu bo denar od reklam nekoč verjetno še kako prav prišel.

David, ste tudi spletni vplivnež, a pri nas verjetno to ni tako kot v tujini, kjer za nekoga, kot je Chiara Ferragni skrbi več deset ljudi? Pri nas spletni vplivnež sam skrbi za svoj instagram, plača fotografa … Kako vi vidite ta poklic? Kam bo šel v prihodnje?

David: Res je, zame skrbi Ajda, kar je veliko več kot Chiarinih deset ljudi (smeh). Vplivneži so bili od nekdaj, tako kot je bilo pripovedovanje zgodb od nekdaj, čeprav nekateri marketingerji govorijo, da so to sami pogruntali. Jimmy Hendrix ni po pomoti igral Fenderja, Jordan ni v trgovini kupil Najkic in tako tudi Kim ne naredi brezplačnega selfija. Vplivneži obstajajo od nekdaj, le medij družabnih omrežij je nov. Tako kot se je nekoč časopisu pridružil radio, nato radiu televizija, televiziji pa internet. Ko bo prišel nov medij, bodo tu spet novi vplivneži, morda celo roboti (smeh). Nekatera dekleta na instagramu že gredo proti njihovi podobi (smeh).

Na družabnih omrežjih objavljata tudi sinka Liama, zdaj pa se veliko govori o pravicah otrok spletnih vplivnežev. Vaju je kdaj strah, da se Liam kdaj kasneje s tem ne bo strinjal?

Ajda: Težko je biti pameten vnaprej. Se pa zelo trudiva, da Liam že sedaj razume in loči medije in s tem tudi socialna omrežja od resničnosti. Paziva, kako ga izpostavljava. Ko snemamo kako reklamo, mu vnaprej poveva, da je to pravzaprav služba in če mu je kadar koli neprijetno, ga niti pomotoma ne siliva. Ga pa nikakor ne bi vpletala v to, če ne bi tudi sam pokazal toliko zanimanja in pozitivne energije v zvezi z objektivi. Mogoče je vseeno lažje, ker že od začetka gleda Davida po televiziji in vidi, kaj pomeni »očka doma« in »očka v oddaji«. Razume, da je to njegova služba.

David: Že na začetku sem ga nekajkrat s seboj vzel v službo in na kasting, ker preprosto nisem imel varstva. Tam se je izven objektivov malo zabaval s fotografi in stilistkami, dokler nisem vsega posnel. Ko smo snemali prvo družinsko kampanjo za Malalan, sva ekipi že vnaprej povedala, da bomo sproti videli, kako se bo Liam vnesel in da če mu v katerem koli trenutku ne bo več do igranja oziroma snemanja, bo snemanje brez pregovarjanja takoj prenehal. Sicer so se popolnoma strinjali, a to sploh ni bilo potrebno. Liam je na snemanju resnično užival in nastale so fotografije, ki jih še danes zelo rad pogledam in bodo ostale kot lep spomin. Ne izpostavljava ga več kot se sicer izpostavljamo v vsakdanjem življenju. Tudi Liam ima svoj varčevalni račun in čeprav se tega ob zabavanju na fotografiranjih niti ne zaveda, mu bo denar od reklam nekoč verjetno še kako prav prišel.









Avgusta se vaši družinici pridruži nov član. Kdo od vas treh ga najbolj težko čaka?

Ajda: Mislim, da smo vsi trije popolnoma enako navdušeni (smeh).

David: Liam že razlaga vsem, kako bo bratca naučil igranja z avti, da ga bo naučil jesti, plesati ... Midva sva pa tako ali tako najsrečnejša starša na svetu! Razmišljam, če je to že dovolj velik razlog za nov avto (smeh).

Ajda: Oh, pa smo spet tam (smeh)!