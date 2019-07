Bivša me je zapustila zaradi drugega z debelejšo denarnico

Verjemite v ljubezen, a si vzemite čas

Strah je lahko največja ovira na poti, da si uredimo življenje. Želite si resne zveze, hkrati se je izogibate. Boleča izkušnja vam je pustila posledice, ki se jih zavedate. Pravijo, da kogar je pičila kača, se boji zvite vrvi. Prav to se vam zdaj dogaja. Dobro ste opisali stanje zaljubljenosti. Pravite, da ste bili slepi in gluhi. Pri zaljubljenosti gre res za »noro stanje«, ker zaljubljenci popolnoma izgubijo stik z resničnostjo. Tako je bilo tudi z vami. Posebno moškim se rado zgodi, da jih ženska tako prevzame s svojo spolno privlačnostjo, da popolnoma izgubijo razsodnost. Če se vam je bivša partnerica v spolnosti v vsem predala, izpolnila vaše skrite želje in spolne fantazije, vas je imela povsem v oblasti. Brez težav je izpeljala svoja nečedna dejanja, vi pa ste mislili, da vas ljubi. Verjamem, da je bil pristanek v svet realnosti boleč. Vprašanje je, kako se znebiti bolečega pečata, tako da vas ne bo več oviral pri vstopanju v novo zvezo oziroma v tem, da boste v zvezi tudi vztrajali. Zaupanje med partnerjema je temelj in pogoj za zdravo zvezo. Da boste novi partnerici lahko zaupali, se boste morali precej potruditi. Razmislite, kaj je tisto, kar ste se ob boleči preizkušnji naučili. Zavrzite različne predsodke o ženskah. Nobenih lastnosti ne posplošujte – ne na ženski ne na moški spol. Ljudje kot osebe imamo mnogo skupnega, smo si pa tudi zelo različni, pa naj gre za ženske ali moške. Morebitna nova partnerica vam mora biti privlačna, vendar pa si take nore zaljubljenosti ne privoščite več. Značilna je za mlade, čustveno nezrele ljudi. Če ste z bolečo preizkušnjo tudi vi dozoreli, potem razumete, kaj vam želim povedati. Sama privlačnost ni dovolj. Poskusite jo vsaj nekoliko spoznati kot osebnost z njenimi lastnostmi, interesi, dejavnostmi, željami, cilji. Vzemite si čas. Prisluhnita drug drugemu in ne hitita takoj med rjuhe. Sami ste omenili, da zdaj veste, kaj je bilo tisto v vedenju vaše partnerice, kar bi vas moralo zmotiti, pa vas ni. Torej bodite pozorni z odprtimi očmi in ušesi. Poglejte malo okrog sebe, pa boste videli tudi zadovoljne ljubeče pare. Prav gotovo jih nekaj poznate. Verjetno je kakšen tudi med vašimi prijatelji. Povprašajte ju o njuni zgodbi. Živa pripoved in zgled bi vam koristila pri premagovanju strahu. Ljudje si v življenju pogosto želimo zagotovila, garancije, da nas bodo naša dejanja in odločitve pripeljali do želenega cilja, žal to ni možno. Tveganje je in vedno bo obstajalo. Največ, kar lahko naredimo, je, da se trudimo biti dejavni, si širimo obzorje in skrbimo za osebnostni razvoj. Tako bo več pravilnih odločitev in manj usodnih življenjskih napak pa tudi drug z drugim bomo laže živeli v sožitju. Razmislite o vsem, kar sem vam napisala. Morda bi vam koristilo tudi, če bi si poiskali pomoč strokovnjaka ali se vključili v ustrezno terapevtsko skupino.