Barbie v 60 letih od lahkoživke do feministke

Dobro vprašanje, sploh ko izbrskamo podatek, da je prvo barbiko podjetje Mattel izdelal po nemški lutki Bild Lilli, ki v svojih dogodivščinah ni bila najbolj primerna za otroke. Lili so namreč spremljali stripi, v katerih je seksi blondinka z oblinami zapeljevala moške in se vedla nič kaj damsko. A soustanoviteljici Mattela Ruth Handler se to ni zdelo nič spornega, ko je lutko ugledala v neki trgovinici na letovanju v Švici. Že nekaj časa si je prizadevala, da bi svoji hčeri Barbari ponudila drugačno zabavo kot tipične v gospodinjstvo usmerjene igrače, ki so pred 60 leti bile na voljo otrokom, in Lili se je zdela kos tej nalogi. Kupila je tri lutke, dala eno svoji hčeri, ostale dve pa prinesla v Mattel, kjer so ustvarili svojo plavolaso in rjavolaso različico ter jo na Ruthino željo poimenovali Barbara, na kratko Barbie.









A najbolj revolucionarna ideja lutke ni bila v njenem izkrivljenem popolnem videzu, ki so ga skozi desetletja že neštetokrat kritizirali, Barbie je s seboj prinesla izbiro, da lahko ženske v življenju postanejo še kaj drugega kot materen žene in gospodinje. »Leta 1959 je bila to radikalna ideja,« pravi današnji direktor globalnega marketinga za Barbie pri Mattelu Nathan Baynard. Od modne gurujke, poslovne ženske in učiteljice do zdravnice ter celo astronavtke, Barbie je v vesolje v astronavtski preobleki stopila 1965, štiri leta preden je Neilu Armstrongu uspelo stopiti na Luno. Z njo v rokah so deklice pričele sanjati, da lahko postanejo karkoli si želijo, če je uspelo barbiki, bo tudi njim.









A kljub uspešni prodaji, je Barbie franšiza v 60 letih svojega delovanja doživljala svoje vzpone in padce. Kritizirali so jo, da poveličuje življenjski slog bogatejših, da pozablja na kulturno raznolikost in ne nazadnje, da poveličuje nezdrave lepotne standarde; le katera ženska ima pri 1,75 m višine mere telesa 91 centimetrov okrog prsnega koša, 46 centimetrov okoli pasu in 84 centimetrov obseg bokov? Mattel priznava, da tovrstni ideali segajo še v začetno obdobje lutke, ko so takšni lepotni standardi odmevali v družbi, do danes pa so Barbie v skladu s spreminjajočimi se smernicami že večkrat preobrazili. Skozi desetletja je dobila različne obrazne poslikave, v zadnjih letih pa je podjetje izdelalo tudi več telesnih tipov kultne lutke, ki je deklicam tako sedaj na voljo še v visoki, drobni različici in takšni z oblinami.









Niso pozabili niti na barvo kože. Če je bila pred desetletji temnopolta barbika nekaj posebnega, je danes na voljo v najrazličnejših rasah. Po podatkih ene od vodilnih pri globalnem marketingu za Barbie Lise McKnight dandanes okoli 55 odstotkov prodanih lutk nima niti modrih oči niti svetlih las.









Barbie je danes ena od vodilnih znamk in po svetu poznana enako dobro kot Coca-Cola ali MacDonald's, kljub siloviti konkurenci na trgu igrač (v prvem desetletju 21. stoletja jo je s prestola skoraj izrinila franšiza modnih lutk Bratz), pa so jo v 60 letih obstoja uspeli prodati več kot milijardo. Barbika je prav tako ovrgla pravilo kratke življenjske dobe igrač, saj so se deklice s kultnimi lutkami igrale tudi dalj kot pet let, nemalokrat pa matere dandanes barbike s katerimi so odrasle, predajo naprej svojim hčeram.









Barbie je že pred tremi desetletji dobila še svojo medijsko franšizo, ki razveseljuje otroke z animiranimi filmi, serijami, videoigrami in glasbo, v času vladavine družbenih omrežji pa se je Barbie Millicent Roberts, kot se glasi njena identiteta, preselila tudi na splet. Na Instagramu ima na svojem modnem profilu Barbie Style skoraj dva milijona sledilcev, Mattel pa je lani zagnal tudi kampanjo, v okviru katere skušajo učiti deklice, naj verjamejo vase in naj se ne vdajo seksističnim spolnim stereotipom. To izraža tudi lutka, ki kljub dopolnjenemu 60. rojstnemu dnevu ostaja mladostna, aktivna in brez otrok, to pa zato, ker je osrednja ideja znamke mlada neodvisna ženska, ki zasleduje kariero, pravijo v podjetju. Glede na to, da Barbiko uspešno prodajajo v več kot 150 državah sveta, letno kar okrog 58 milijonov lutk, že vedo, kaj počno.